Дієтолог розповіла, що призводить до різкого збільшення живота та як цього уникнути

З гормональними змінами люди стикаються під час статевого дозрівання, вагітності, клімаксу, при хронічному стресі та незбалансованому харчуванні. Підвищення кортизолового гормонів може призвести до збільшення живота.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Що таке кортизоловий живіт

Кортизоловий живіт - стан організму, пов'язаний з надмірним накопиченням жиру в ділянці живота через високий рівень гормону кортизолу.

У жінок кортизоловий живіт має округлу форму через накопичення жиру у верхній частині черевної порожнини та з боків, у чоловіків - прямокутну форму (оскільки жир розподіляється рівномірно по всьому животу). Симптоми кортизолового живота:

м'якість та розслабленість. Через дію кортизолу на обмін речовин та розподіл жиру шкіра в ділянці черевної порожнини втрачає пружність

зміна шкірного покриву. Кортизол впливає на зменшення рівнів колагену та еластину, що призводить до розтяжок

набряклість шкіри. Підвищений рівень гормону викликає затримку рідини в організмі

Зайва жирова тканина відкладається таким потужним шаром навколо внутрішніх органів і це створює метаболічні розлади, а причиною є високий кортизол і високий рівень стресу.

Що слід робити

Перше - це варто сходити в лабораторію і перевірити рівень кортизолу, вітаміну D, магнію, цинку, АКТГ та статевих гормонів.

Також варто обміряти сантиметровою стрічкою розмір своєї талії. Якщо вдасться, то сходіть на дослідженні під назвою біоімпеданс. Це коли можна дослідити якість свого тіла, а саме який відсоток жирової та м'язової тканини і де вона накопичується.

Наступне, що потрібно зробити - це налагодити харчування. Зробіть акцент саме на антистресовому харчуванні для того, щоб правильно комунікувати зі стресом.

До того ж варто віддати перевагу медитації - це потужний засіб впливу на своє здоров'я та стрес. Важливо практикувати щовечора або щоранку.

Фізична активність і вправи - це, мабуть, найбільш правильний комунікатор зі стресом.

"Тобто коли ми стресуємо, то гормони будуть менше шкодити, якщо будуть регулярні фізичні вправи. До того ж прогулянка - це простий та дешевий спосіб поліпшення загального стану здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Крім того, варто налаштувати правильний сон і намагатися лягати до 23:00 або слідкувати за таким простим правилом - лягати в один і той самий час доби. Важливо, що здоровий сон повинен тривати 6-8 годин.

Якщо ви відчуваєте, що "не вивозите" і дуже важко тримати стресовий вантаж, то варто звернутися до фахівця.