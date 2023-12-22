Диетолог рассказала, при каких условиях запекание в фольге - опасно

Вредна ли фольга

ВООЗ считает безопасным поступление алюминия

Чрезмерное поступление алюминия с пищей волнует ученых, потому метал плохо выводится и наносит вред нервной, мышечной системам и системе кроветворения. Исследуется еще несколько связей (с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, раком молочной железы).

Факты о фольге

Выщелачивание алюминия происходит при контакте с едой. Особенно при нагревании (температура важнее срока) и при значениях pH ниже 4/выше 8,5, поэтому в топе по загрязнению алюминием маринованные продукты, запеченные в фольге.

Кстати, рыба, мясо, яйца сами по себе сырые содержат Al

рыба, запеченная в фольге ~4,6 мг/кг (в 5 раз)

рыба маринованная, запеченная в фольге ~49 мг/кг (в 49 раз)

утиная грудка маринованная запеченная в фольге ~117 мг/кг (в 100 раз)

утиная грудка не маринованная, запеченная в фольге - 0,6 мг/кг

ветчина, завернутая в холодильнике на 3 дня в фольгу ~60 мг/кг, а сыр ~20 мг/кг

рыба впитывает алюминий лучше, чем мясо из-за структуры волокон

шкурка на мясе защищает мясо от попадания алюминия

соль усиливает выщелачивание алюминия в пищу, как и добавление кислоты (например, помидоров)

Когда фольга может нанести вред

Фольга может нанести вред, если вы запекаете маринованные продукты в фольге часто, используете алюминиевые формочки, или пользуетесь алюминиевой посудой (например, сковорода с антипригарным покрытием и трещинами, из которых алюминий выщелачивается в пищу).

Конечно, фольга лучше подходит для хранения сухих продуктов, чем для приготовления пищи.

Когда фольга безопасна?