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Диетолог рассказала, при каких условиях запекание в фольге - опасно

Вредно ли запекать продукты в фольге (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В последнее время идут споры, вредна ли фольга для организма, если в ней запекать продукты.

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram нутрициолога Снежаны Ворошиловой.

Вредна ли фольга

ВООЗ считает безопасным поступление алюминия

Чрезмерное поступление алюминия с пищей волнует ученых, потому метал плохо выводится и наносит вред нервной, мышечной системам и системе кроветворения. Исследуется еще несколько связей (с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, раком молочной железы).

Факты о фольге

Выщелачивание алюминия происходит при контакте с едой. Особенно при нагревании (температура важнее срока) и при значениях pH ниже 4/выше 8,5, поэтому в топе по загрязнению алюминием маринованные продукты, запеченные в фольге.

Кстати, рыба, мясо, яйца сами по себе сырые содержат Al

  • рыба, запеченная в фольге ~4,6 мг/кг (в 5 раз)
  • рыба маринованная, запеченная в фольге ~49 мг/кг (в 49 раз)
  • утиная грудка маринованная запеченная в фольге ~117 мг/кг (в 100 раз)
  • утиная грудка не маринованная, запеченная в фольге - 0,6 мг/кг
  • ветчина, завернутая в холодильнике на 3 дня в фольгу ~60 мг/кг, а сыр ~20 мг/кг
  • рыба впитывает алюминий лучше, чем мясо из-за структуры волокон
  • шкурка на мясе защищает мясо от попадания алюминия
  • соль усиливает выщелачивание алюминия в пищу, как и добавление кислоты (например, помидоров)

Когда фольга может нанести вред

Фольга может нанести вред, если вы запекаете маринованные продукты в фольге часто, используете алюминиевые формочки, или пользуетесь алюминиевой посудой (например, сковорода с антипригарным покрытием и трещинами, из которых алюминий выщелачивается в пищу).

Конечно, фольга лучше подходит для хранения сухих продуктов, чем для приготовления пищи.

Когда фольга безопасна?

  • Когда вы запекаете свеклу или картофель в фольге со шкуркой, которую потом счищаете.
  • Когда вы запекаете в фольге немаринованные голени с кожей (если потом ее не едите) или немаринованное мясо без соли, специй и кислых овощей
  • Если вы готовите немаринованную рыбу в фольге (100 г такой рыбы содержит алюминия как 1 кг сырой, примерно 0,5 мг в кусочке). Это не катастрофическое содержание.

 

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