Диетолог рассказала, при каких условиях запекание в фольге - опасно

В последнее время идут споры, вредна ли фольга для организма, если в ней запекать продукты.
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram нутрициолога Снежаны Ворошиловой.
ВООЗ считает безопасным поступление алюминия
Чрезмерное поступление алюминия с пищей волнует ученых, потому метал плохо выводится и наносит вред нервной, мышечной системам и системе кроветворения. Исследуется еще несколько связей (с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, раком молочной железы).
Факты о фольге
Выщелачивание алюминия происходит при контакте с едой. Особенно при нагревании (температура важнее срока) и при значениях pH ниже 4/выше 8,5, поэтому в топе по загрязнению алюминием маринованные продукты, запеченные в фольге.
Кстати, рыба, мясо, яйца сами по себе сырые содержат Al
Фольга может нанести вред, если вы запекаете маринованные продукты в фольге часто, используете алюминиевые формочки, или пользуетесь алюминиевой посудой (например, сковорода с антипригарным покрытием и трещинами, из которых алюминий выщелачивается в пищу).
Конечно, фольга лучше подходит для хранения сухих продуктов, чем для приготовления пищи.
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