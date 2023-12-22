Дієтолог розказала, при яких умовах запікання у фользі - небезпечне

Чи шкідлива фольга

ВОЗ вважає безпечним надходження алюмінію

Надмірне надходження алюмінію з їжею хвилює науковців, бо метал погано виводиться та завдає шкоду нервовій, мʼязовій системам та системі кровотворення. Досліджується ще декілька звʼязків (з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, раком молочної залози).

Факти про фольгу

Вилужування алюмінію відбувається при контакті з їжею. Особливо при нагріванні (температура важливіше за термін) та при значеннях pH нижче 4/вище 8,5, тому в топі по забрудненню алюмінієм мариновані продукти, запечені у фользі.

До речі, риба, мʼясо, яйця самі по собі сирі містять Al

риба, запечена у фользі ~4,6 мг/кг (в 5 разів)

риба маринована, запечена у фользі ~49 мг/кг (в 49 разів)

качина грудка маринована запечена у фользі ~117 мг/кг (у 100 разів)

качина грудка не маринована, запечена у фользі - 0,6 мг/кг

шинка, завернута у холодильнику на 3 дні у фольгу ~60 мг/кг, а сир ~20 мг/кг

риба вбирає алюміній краще, ніж мʼясо через структуру волокон

шкірка на мʼясі захищає мʼясо від потрапляння алюмінію

сіль посилює вилужування алюмінію в їжу, як і додавання кислоти (наприклад, помідорів)

Коли фольга може завдати шкоди

Фольга може завдати шкоди, якщо ви запікаєте мариновані продукти у фользі часто, використовуєте алюмінієві формочки, або користуєтесь алюмінієвим посудом (наприклад, сковорідка з антипригарним покриттям з тріщинами, з яких алюміній вилужується в їжу).

Звичайно, фольга краще підходить для зберігання сухих продуктів, ніж для приготування їжі.

Коли фольга безпечна?