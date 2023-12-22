Дієтолог розказала, при яких умовах запікання у фользі - небезпечне

Останнім часом точаться спори, чи шкідлива фольга для організму, якщо у ній запікати продукти.
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram нутриціолога Сніжани Ворошилової.
ВОЗ вважає безпечним надходження алюмінію
Надмірне надходження алюмінію з їжею хвилює науковців, бо метал погано виводиться та завдає шкоду нервовій, мʼязовій системам та системі кровотворення. Досліджується ще декілька звʼязків (з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, раком молочної залози).
Факти про фольгу
Вилужування алюмінію відбувається при контакті з їжею. Особливо при нагріванні (температура важливіше за термін) та при значеннях pH нижче 4/вище 8,5, тому в топі по забрудненню алюмінієм мариновані продукти, запечені у фользі.
До речі, риба, мʼясо, яйця самі по собі сирі містять Al
Фольга може завдати шкоди, якщо ви запікаєте мариновані продукти у фользі часто, використовуєте алюмінієві формочки, або користуєтесь алюмінієвим посудом (наприклад, сковорідка з антипригарним покриттям з тріщинами, з яких алюміній вилужується в їжу).
Звичайно, фольга краще підходить для зберігання сухих продуктів, ніж для приготування їжі.
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