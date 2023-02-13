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Лактозная непереносимость: диетолог объяснила, кому нельзя есть кисломолочные продукты

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Понедельник 13 февраля 2023 16:03
Лактозная непереносимость: диетолог объяснила, кому нельзя есть кисломолочные продукты Как распознать лактозную непереносимость (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Все чаще в магазинах можно заметить молочные продукты с отметкой "без лактозы". Впрочем, это вещество является необходимым элементом для усвоения кальция, меди, цинка и других микроэлементов в нашем организме.

Также лактоза способствует развитию полезной микрофлоры в кишечнике. Почему же тогда ее умышленно изымают из продуктов?

О том, что такое лактозная непереносимость и чем она опасна, пишет ресурс Klopotenko.

Что такое лактоза и ее непереносимость

Лактоза - это молочный сахар, углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Он участвует в ряде важных процессов в организме. Однако лактоза может быть вредной для людей, которые имеют непереносимость на это вещество.

"Организму для усвоения лактозы нужен специальный фермент - лактаза. Если его достаточно, то все хорошо. Никаких проблем от потребления молочных продуктов не будет. Когда его мало или он отсутствует, то молочный сахар не может полноценно перевариваться. И это вызывает немало неприятных ощущений и проблем со здоровьем, особенно у маленьких детей", - объясняет диетолог и гастроэнтеролог Наталья Сидорец.

В этих случаях после обследований врачи могут диагностировать лактозную недостаточность и непереносимость лактозы.

"Бывает, что фермента не хватает от рождения. Это достаточно редкое, генетически обусловленное нарушение, при котором младенцы совсем не могут усваивать лактозу как из материнского молока, так и адаптированных смесей, содержащих молочный сахар", - говорит врач.

У этих детей возникают сильные боли в животе, диарея, которая может чередоваться с запором. Малыши отказываются от еды, плохо набирают вес, отстают в физическом развитии. В таких случаях обязательно следует обратиться к врачу.

"Приблизительно у 2/3-3/4 людей в мире количество фермента лактазы с возрастом уменьшается и развивается гиполактазия, так еще называют лактозную недостаточность", - добавляет Сидорец.

Лактозную непереносимость могут вызвать кишечная инфекция и воспалительные процессы в кишечнике. А также аллергия на белок коровьего молока. Это приводит к нарушению всасывания лактозы.

Как проявляется это нарушение

"У людей с непереносимостью лактозы сразу после употребления молока и молочных продуктов возникает вздутие, метеоризм, тошнота, рвота, острая боль в животе и диарея", - говорит гастроэнтеролог.

Иногда такая реакция организма возникает только после употребления молока, а вот кисломолочные продукты не вызывают раздражения. Это объяснимо тем, что в процессе брожения молоко изменяет свою структуру, и его тогда легче переварить.

Какие продукты содержат лактозу

Молочные продукты:

  • молоко любых млекопитающих,
  • сливочное масло
  • сливки
  • разные виды сыра
  • йогурт
  • кефир
  • сметана
  • мороженое.

Обработанные пищевые продукты могут также содержать лактозу:

  • колбасные изделия,
  • хлебобулочные изделия (хлеб, крекеры, пирожные, печенье и разная выпечка),
  • различные сладости, включая шоколад,
  • соусы и заправки для салатов,
  • протеиновые коктейли,
  • супы-пюре и готовые завтраки.

Если после употребления этих продуктов возникают упомянутые симптомы, то извлеките их из своего рациона.

Лактозная непереносимость: диетолог объяснила, кому нельзя есть кисломолочные продукты Лактоза содержится во всех кисломолочных продуктах (фото: freepik)

Что делать при симптомах лактозной непереносимости

Взрослым достаточно изъять из рациона продукты, содержащие лактозу. Если причина - временный дискомфорт в кишечнике, то на некоторое время. Если есть возрастная гиполактазия, то навсегда.

Также возможны и следующие варианты:

  • попробуйте употреблять продукты, прошедшие процесс молочнокислого брожения (кефир, йогурт, кисломолочный или сыр);
  • уменьшите количество молочных продуктов, потребляйте небольшое количество за раз
  • некоторые безлактозные продукты содержат фермент лактазу, который помогает переваривать лактозу.

Чем непереносимость отличается от аллергии на белок коровьего молока

"Непереносимость лактозы часто путают с аллергией на белок коровьего молока. А все потому, что эти два нарушения имеют схожие симптомы на уровне желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота, боль в животе", - объясняет Сидорец.

Впрочем, аллергия на белок коровьего молока может проявляться еще и как другие виды аллергии: сыпь, покраснение и кожный зуд, насморк, чихание, затрудненное дыхание и даже анафилактический шок.

"Важно обращаться к врачу, а не ставить себе диагнозы самостоятельно. Когда вы поймете причины своего недомогания, получите профессиональные рекомендации, тогда вам будет легче наладить правильное питание и избавиться от негативных симптомов и их последствий", - советует гастроэнтеролог.

Врач может назначить принимать фермент лактазу в таблетках одновременно с молочным продуктом. Так лактоза будет расщепляться искусственно.

Раньше мы рассказывали о том, от приема каких препаратов предостерегают врачи.

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