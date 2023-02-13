Лактозная непереносимость: диетолог объяснила, кому нельзя есть кисломолочные продукты

Также лактоза способствует развитию полезной микрофлоры в кишечнике. Почему же тогда ее умышленно изымают из продуктов?

Все чаще в магазинах можно заметить молочные продукты с отметкой "без лактозы". Впрочем, это вещество является необходимым элементом для усвоения кальция, меди, цинка и других микроэлементов в нашем организме.

О том, что такое лактозная непереносимость и чем она опасна, пишет ресурс Klopotenko .

Что такое лактоза и ее непереносимость

Лактоза - это молочный сахар, углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Он участвует в ряде важных процессов в организме. Однако лактоза может быть вредной для людей, которые имеют непереносимость на это вещество.

"Организму для усвоения лактозы нужен специальный фермент - лактаза. Если его достаточно, то все хорошо. Никаких проблем от потребления молочных продуктов не будет. Когда его мало или он отсутствует, то молочный сахар не может полноценно перевариваться. И это вызывает немало неприятных ощущений и проблем со здоровьем, особенно у маленьких детей", - объясняет диетолог и гастроэнтеролог Наталья Сидорец.

В этих случаях после обследований врачи могут диагностировать лактозную недостаточность и непереносимость лактозы.

"Бывает, что фермента не хватает от рождения. Это достаточно редкое, генетически обусловленное нарушение, при котором младенцы совсем не могут усваивать лактозу как из материнского молока, так и адаптированных смесей, содержащих молочный сахар", - говорит врач.

У этих детей возникают сильные боли в животе, диарея, которая может чередоваться с запором. Малыши отказываются от еды, плохо набирают вес, отстают в физическом развитии. В таких случаях обязательно следует обратиться к врачу.

"Приблизительно у 2/3-3/4 людей в мире количество фермента лактазы с возрастом уменьшается и развивается гиполактазия, так еще называют лактозную недостаточность", - добавляет Сидорец.

Лактозную непереносимость могут вызвать кишечная инфекция и воспалительные процессы в кишечнике. А также аллергия на белок коровьего молока. Это приводит к нарушению всасывания лактозы.

Как проявляется это нарушение

"У людей с непереносимостью лактозы сразу после употребления молока и молочных продуктов возникает вздутие, метеоризм, тошнота, рвота, острая боль в животе и диарея", - говорит гастроэнтеролог.

Иногда такая реакция организма возникает только после употребления молока, а вот кисломолочные продукты не вызывают раздражения. Это объяснимо тем, что в процессе брожения молоко изменяет свою структуру, и его тогда легче переварить.

Какие продукты содержат лактозу

Молочные продукты:

молоко любых млекопитающих,

сливочное масло

сливки

разные виды сыра

йогурт

кефир

сметана

мороженое.

Обработанные пищевые продукты могут также содержать лактозу:

колбасные изделия,

хлебобулочные изделия (хлеб, крекеры, пирожные, печенье и разная выпечка),

различные сладости, включая шоколад,

соусы и заправки для салатов,

протеиновые коктейли,

супы-пюре и готовые завтраки.

Если после употребления этих продуктов возникают упомянутые симптомы, то извлеките их из своего рациона.

Лактоза содержится во всех кисломолочных продуктах (фото: freepik)

Что делать при симптомах лактозной непереносимости

Взрослым достаточно изъять из рациона продукты, содержащие лактозу. Если причина - временный дискомфорт в кишечнике, то на некоторое время. Если есть возрастная гиполактазия, то навсегда.

Также возможны и следующие варианты:

попробуйте употреблять продукты, прошедшие процесс молочнокислого брожения (кефир, йогурт, кисломолочный или сыр);

уменьшите количество молочных продуктов, потребляйте небольшое количество за раз

некоторые безлактозные продукты содержат фермент лактазу, который помогает переваривать лактозу.

Чем непереносимость отличается от аллергии на белок коровьего молока

"Непереносимость лактозы часто путают с аллергией на белок коровьего молока. А все потому, что эти два нарушения имеют схожие симптомы на уровне желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота, боль в животе", - объясняет Сидорец.

Впрочем, аллергия на белок коровьего молока может проявляться еще и как другие виды аллергии: сыпь, покраснение и кожный зуд, насморк, чихание, затрудненное дыхание и даже анафилактический шок.

"Важно обращаться к врачу, а не ставить себе диагнозы самостоятельно. Когда вы поймете причины своего недомогания, получите профессиональные рекомендации, тогда вам будет легче наладить правильное питание и избавиться от негативных симптомов и их последствий", - советует гастроэнтеролог.

Врач может назначить принимать фермент лактазу в таблетках одновременно с молочным продуктом. Так лактоза будет расщепляться искусственно.