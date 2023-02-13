Лактозная непереносимость: диетолог объяснила, кому нельзя есть кисломолочные продукты
Все чаще в магазинах можно заметить молочные продукты с отметкой "без лактозы". Впрочем, это вещество является необходимым элементом для усвоения кальция, меди, цинка и других микроэлементов в нашем организме.
Также лактоза способствует развитию полезной микрофлоры в кишечнике. Почему же тогда ее умышленно изымают из продуктов?
О том, что такое лактозная непереносимость и чем она опасна, пишет ресурс Klopotenko.
Что такое лактоза и ее непереносимость
Лактоза - это молочный сахар, углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Он участвует в ряде важных процессов в организме. Однако лактоза может быть вредной для людей, которые имеют непереносимость на это вещество.
"Организму для усвоения лактозы нужен специальный фермент - лактаза. Если его достаточно, то все хорошо. Никаких проблем от потребления молочных продуктов не будет. Когда его мало или он отсутствует, то молочный сахар не может полноценно перевариваться. И это вызывает немало неприятных ощущений и проблем со здоровьем, особенно у маленьких детей", - объясняет диетолог и гастроэнтеролог Наталья Сидорец.
В этих случаях после обследований врачи могут диагностировать лактозную недостаточность и непереносимость лактозы.
"Бывает, что фермента не хватает от рождения. Это достаточно редкое, генетически обусловленное нарушение, при котором младенцы совсем не могут усваивать лактозу как из материнского молока, так и адаптированных смесей, содержащих молочный сахар", - говорит врач.
У этих детей возникают сильные боли в животе, диарея, которая может чередоваться с запором. Малыши отказываются от еды, плохо набирают вес, отстают в физическом развитии. В таких случаях обязательно следует обратиться к врачу.
"Приблизительно у 2/3-3/4 людей в мире количество фермента лактазы с возрастом уменьшается и развивается гиполактазия, так еще называют лактозную недостаточность", - добавляет Сидорец.
Лактозную непереносимость могут вызвать кишечная инфекция и воспалительные процессы в кишечнике. А также аллергия на белок коровьего молока. Это приводит к нарушению всасывания лактозы.
Как проявляется это нарушение
"У людей с непереносимостью лактозы сразу после употребления молока и молочных продуктов возникает вздутие, метеоризм, тошнота, рвота, острая боль в животе и диарея", - говорит гастроэнтеролог.
Иногда такая реакция организма возникает только после употребления молока, а вот кисломолочные продукты не вызывают раздражения. Это объяснимо тем, что в процессе брожения молоко изменяет свою структуру, и его тогда легче переварить.
Какие продукты содержат лактозу
Молочные продукты:
- молоко любых млекопитающих,
- сливочное масло
- сливки
- разные виды сыра
- йогурт
- кефир
- сметана
- мороженое.
Обработанные пищевые продукты могут также содержать лактозу:
- колбасные изделия,
- хлебобулочные изделия (хлеб, крекеры, пирожные, печенье и разная выпечка),
- различные сладости, включая шоколад,
- соусы и заправки для салатов,
- протеиновые коктейли,
- супы-пюре и готовые завтраки.
Если после употребления этих продуктов возникают упомянутые симптомы, то извлеките их из своего рациона.
Лактоза содержится во всех кисломолочных продуктах (фото: freepik)
Что делать при симптомах лактозной непереносимости
Взрослым достаточно изъять из рациона продукты, содержащие лактозу. Если причина - временный дискомфорт в кишечнике, то на некоторое время. Если есть возрастная гиполактазия, то навсегда.
Также возможны и следующие варианты:
- попробуйте употреблять продукты, прошедшие процесс молочнокислого брожения (кефир, йогурт, кисломолочный или сыр);
- уменьшите количество молочных продуктов, потребляйте небольшое количество за раз
- некоторые безлактозные продукты содержат фермент лактазу, который помогает переваривать лактозу.
Чем непереносимость отличается от аллергии на белок коровьего молока
"Непереносимость лактозы часто путают с аллергией на белок коровьего молока. А все потому, что эти два нарушения имеют схожие симптомы на уровне желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, рвота, боль в животе", - объясняет Сидорец.
Впрочем, аллергия на белок коровьего молока может проявляться еще и как другие виды аллергии: сыпь, покраснение и кожный зуд, насморк, чихание, затрудненное дыхание и даже анафилактический шок.
"Важно обращаться к врачу, а не ставить себе диагнозы самостоятельно. Когда вы поймете причины своего недомогания, получите профессиональные рекомендации, тогда вам будет легче наладить правильное питание и избавиться от негативных симптомов и их последствий", - советует гастроэнтеролог.
Врач может назначить принимать фермент лактазу в таблетках одновременно с молочным продуктом. Так лактоза будет расщепляться искусственно.
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