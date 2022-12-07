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Диетолог поделилась рецептом фантастического паштета, который охотно едят даже дети

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Среда 07 декабря 2022 12:05
Диетолог поделилась рецептом фантастического паштета, который охотно едят даже дети Как приготовить полезный паштет из печени (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Печень по содержанию полезных веществ превосходит некоторые виды мяса. Чтобы ценные для здоровья вещества сохранились, следует ее готовить при минимальных температурах и подавать с овощами.

Как из печени приготовить паштет, который будет полезным и вкусным, рассказала диетолог Галина Сеник.

Как приготовить паштет из печени

"Несколько лет назад я испытала этот рецепт паштета, и он полюбился всем. Особенно ценю его за то, что вкусный, быстро и просто готовится. И мой сын, хоть и не ест печени, но прекрасно кушает этот паштет", - пишет Галина.
Ингредиенты:

  • куриная печень 500-600 г
  • 1 средняя морковка
  • 1 луковица
  • соль, перец
  • сливочное масло 82% 50-100 г
  • немного растительного масла или кокосового масла для тушения овощей и печени

Процесс приготовления:

Нарежьте печень на куски и промойте кипятком.

Измельчите морковь и лук. Пассируете на масле. Можно также немного добавить воды. Когда овощи станут мягкими и изменят цвет.

Добавьте печень и под крышкой на маленьком огне доведите до готовности. Как печень побелеет и будет почти готова - посолите и поперчите.
Печень с овощами еще гарячую разбейте в блендере до однородной массы. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.
От его количества зависит цвет, сливочность и пластичность паштета. Ну и конечно - калорийность.
Паштет можно пробовать даже горячим, но лучше охладите.

Недавно мы делились рецептом торта, от которого не толстеют.

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