Дієтолог пояснила, чому смузі краще за сік

Для збільшення обсягу овочів у харчуванні та втамування спраги з користю для організму в літній спекотний період дієтолог рекомендує включити в раціон смузі. Ці густі коктейлі з фруктів і овочів багаті корисними речовинами, ситні та сприяють ефективному очищенню кишечника і детоксикації.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
Напій також називають шейк, а приготувати його можна тільки в блендері. При цьому фрукти і більшість овочів використовуються цілком - з шкіркою.
На відміну від соків, в смузі в процесі приготування повністю залишаються цінні харчові волокна, завдяки яким і з'являється відчуття ситості.
"Харчові волокна уповільнюють процес всмоктування цукру в кров після їжі, а запобігання різких стрибків цукру - перша умова здорового зниження ваги", - зазначає фахівець.
Також дієтолог додає, що якщо зайва вага вас і не турбує, все одно краще "сховати подалі свою соковижималку і перейти на більш корисну і - гарантую - більш смачну їжу".
Смузі мають більшу харчову цінність. Так, з одної і тієї ж кількості фруктів і овочів виходить цілий стакан смузі або тільки третину склянки соку.
А ще в смузі більше вітамінів, мінералів, ензимів та інших поживних речовин, звертає увагу Фус.
"Корисно, звичайно, просто з'їсти свої фрукти-овочі - цілком або в салаті. Що ми і робимо зазвичай. Але для тих, хто не дуже любить овочі - це прекрасний вихід і користь для вашого організму. Велика кількість харчових волокон сприятиме ефективному очищенню кишечника і детоксикації. Крім усього - це смачно!" - резюмувала дієтолог.
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно харчуватися влітку, і дала корисні поради.
Додамо також, перед цим фахівець в області здорового харчування пояснила, що категорично не можна їсти та пити в спеку.