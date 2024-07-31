Диетолог назвал простую привычку, которая заставляет вас переедать и толстеть очень быстро

В современном обществе люди часто спешат и едят слишком быстро. Не находят время, чтобы насладиться блюдами или иногда даже как следует их пережевывать.

Почему очень вредно быстро есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Почему нужно есть медленно

Если медленно есть, пища лучше переваривается, улучшается контроль веса и уменьшается риск набора лишних килограммов. Когда еда употребляется в спешке, пищеварение может пострадать, и человек часто потребляет больше, чем нужно. Научиться есть медленнее - это простая, но очень эффективная привычка, которая может существенно улучшить общее состояние здоровья.

Испытание насыщения

Одним из важнейших преимуществ медленного употребления пищи является то, что организму пора понять, что вы сыты. Мозгу нужно около двадцати минут с момента начала еды, чтобы отправить сигнал о насыщении. Большинство людей едят быстрее, чем нужно, и не успевают почувствовать насыщение вовремя, что приводит к потреблению лишних калорий. Замедленное питание позволяет наслаждаться едой, обращать внимание на вкусовые оттенки и текстуры, и ощущать подлинное насыщение, а не просто сытость.

У вас улучшится пищеварение

Пищеварение является результатом цепной реакции. Когда человек видит, чувствует запах или думает о еде, начинается слюноотделение. Слюна содержит ферменты, расщепляющие пищу и увлажняющие полость рта, облегчая глотание. В то же время желудок начинает выделять больше кислоты, а тонкий кишечник готовится к перистальтике. Если есть наспех, пищеварительная система вынуждена начать процесс переваривания до того, как она будет полностью готова.

У вас уменьшатся порции

Большинство исследований показывает, что медленное употребление пищи помогает потреблять меньше. В одном из них 30 женщин с обычным весом дважды получали обед из большой тарелки пасты с томатно-овощным соусом и сыром пармезан, а также стаканы воды.

Женщин просили есть до комфортного насыщения, но один раз быстро, а другой – медленно, откладывая вилки. Результаты показали, что при быстром приеме пищи женщины потребили 646 калорий за 9 минут, а при медленном – 579 калорий за 29 минут, то есть на 67 калорий меньше.

Кроме того, быстрое питание вызвало чувство голода на час раньше по сравнению с медленным обедом. Таким образом, неспешное потребление пищи не только уменьшило количество калорий, но и обеспечило более длительное чувство насыщения.

Увеличение воды

Еще одно преимущество медленного питания состоит в увеличении потребления воды во время еды. Должная гидратация поддерживает баланс жидкостей в организме, улучшает функционирование почек и кишечника, а также положительно влияет на состояние кожи.

В том же исследовании, включавшем два обеда, ученые сравнивали количество воды, которую потребляли участницы. Когда ели медленно, они выпили 409 мл воды, а при быстром питании - только 289 мл. Исследователи пришли к выводу, что потребление большего количества воды может являться важным фактором, который помогает есть меньше.

Хотя медленное питание не следует считать панацеей для похудения, оно несомненно способствует лучшему контролю порций и ощущению насыщения. В то же время исследования, касающиеся быстрого питания, показывают, что оно может способствовать набору веса и потере контроля за пищевыми привычками.

Исследования сходятся в одном: те, кто быстро ест, со временем набирают больше веса, чем те, кто ест медленно.

Переедание и скорость приема пищи. Исследования показывают, что одним из признаков переедания является быстрое потребление пищи. После эпизода компульсивного переедания люди часто испытывают чувство вины, стыда и сожаления. Однако остановить переедание действительно просто - нужно осознать, что происходит, и замедлиться. И таким образом вернуть себе контроль над ситуацией.

Как перестать быстро есть

Садитесь в спокойной обстановке, минимально отвлекаясь. Избегайте еды за рулем во время просмотра телевизора или сообщений. Сосредоточьтесь на еде.

Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки, которые требуют больше жевания, например свежие фрукты и овощи.

Иногда откладывайте ложку или вилку. Сделайте короткую паузу, подышите. Если едите с другими людьми, наслаждайтесь несколько минут.

Попытайтесь установить минимальное количество жеваний для каждого кусочка пищи.

Пейте воду во время еды. Мифы о том, что вода растворяет желудочный сок, не имеют научной основы.

Используйте меньшие тарелки или альтернативную посуду, например палочки для еды.

Если вы торопитесь, это нормально. Отложите ложку или вилку и сосредоточьтесь на еде хотя бы на минуту. Если медленное питание для вас ново, нужно практиковаться.

Найдите собеседника, который тоже ест медленно, и разделите с ним прием пищи. Привередливые дети или общительные гости идеально подходят для этого.

Выделите не менее 20-30 минут для каждого приема пищи, а во время ужина еще больше времени. Не ешьте только тогда, когда есть возможность, и не воспринимайте это как обременительное дело. Это время для насыщения вашего организма и для качественного времяпровождения с близкими.