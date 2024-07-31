Дієтолог назвав просту звичку, яка змушує вас переїдати та гладшати дуже швидко

У сучасному суспільстві люди часто поспішають та їдять занадто швидко. Не знаходять час, щоб насолодитися стравами або іноді навіть як слід їх пережувати.

Чому дуже шкідливо швидко їсти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому треба їсти повільно

Якщо їсти повільно, їжа краще перетравлюється, покращується контроль ваги та зменшується ризик набору зайвих кілограмів. Коли їжа споживається поспіхом, травлення може постраждати, і людина часто споживає більше, ніж потрібно. Навчитися їсти повільніше - це проста, але надзвичайно ефективна звичка, яка може суттєво покращити загальний стан здоров’я.

ІДЧУТТЯ НАСИЧЕННЯ

Однією з найважливіших переваг повільного вживання їжі є те, що організм має час зрозуміти, що ви ситі. Мозку потрібно близько двадцяти хвилин з моменту початку їди, щоб надіслати сигнал про насичення. Більшість людей їдять швидше, ніж це потрібно, і не встигають відчути насичення вчасно, що призводить до споживання зайвих калорій. Сповільнене харчування дозволяє насолоджуватися їжею, звертати увагу на смакові відтінки та текстури, і відчувати справжнє насичення, а не просто ситість.

У вас поліпшиться травлення

Травлення є результатом ланцюгової реакції. Коли людина бачить, відчуває запах або думає про їжу, починається слиновиділення. Слина містить ферменти, що розщеплюють їжу та зволожують ротову порожнину, полегшуючи ковтання. Водночас шлунок починає виділяти більше кислоти, а тонкий кишечник готується до перистальтики. Якщо їсти поспіхом, травна система змушена розпочати процес перетравлення до того, як вона буде повністю готова.

У вас зменшаться порції

Більшість досліджень показують, що повільне вживання їжі допомагає споживати менше. У одному з них 30 жінок з нормальною вагою двічі отримували обід з великої тарілки пасти з томатно-овочевим соусом і сиром пармезан, а також склянки води.

Жінок просили їсти до комфортного насичення, але один раз швидко, а інший - повільно, відкладаючи виделки. Результати показали, що при швидкому прийомі їжі жінки спожили 646 калорій за 9 хвилин, а при повільному - 579 калорій за 29 хвилин, тобто на 67 калорій менше.

Окрім того, швидке харчування викликало відчуття голоду на годину раніше порівняно з повільним обідом. Таким чином, неспішне споживання їжі не лише зменшило кількість калорій, але й забезпечило триваліше відчуття насичення.

Збільшення води

Ще одна перевага повільного харчування полягає в збільшенні споживання води під час їди. Належна гідратація підтримує баланс рідин в організмі, покращує функціонування нирок і кишечника, а також позитивно впливає на стан шкіри.

У тому ж дослідженні, яке включало два обіди, вчені порівнювали кількість води, яку споживали учасниці. Коли їли повільно, вони випили 409 мл води, а при швидкому харчуванні - лише 289 мл. Дослідники дійшли висновку, що споживання більшої кількості води може бути важливим фактором, який допомагає їсти менше.

Хоча повільне харчування не слід вважати панацеєю для схуднення, воно безсумнівно сприяє кращому контролю порцій і відчуттю насичення. Натомість дослідження, що стосуються швидкого харчування, показують, що воно може сприяти набору ваги і втраті контролю над харчовими звичками.

Дослідження сходяться в одному: ті, хто швидко їсть, з часом набирають більше ваги, ніж ті, хто їсть повільно.

Переїдання та швидкість прийому їжі. Дослідження показують, що однією з ознак переїдання є швидке споживання їжі. Після епізоду компульсивного переїдання люди часто відчувають почуття провини, сорому та жалю. Однак зупинити переїдання насправді дуже просто - потрібно усвідомити, що відбувається, та сповільнитись. І таким чином повернути собі контроль над ситуацією.

Як перестати швидко їсти

Сідайте їсти в спокійній обстановці, мінімально відволікаючись. Уникайте їжі за кермом, під час перегляду телевізора чи обміну повідомленнями. Зосередьтеся на їжі.

Вибирайте продукти з високим вмістом клітковини, які потребують більше жування, наприклад, свіжі фрукти та овочі.

Час від часу відкладайте ложку чи виделку. Зробіть коротку паузу, подихайте. Якщо їсте з іншими людьми, насолоджуйтеся цікавою розмовою кілька хвилин.

Спробуйте встановити мінімальну кількість жувань для кожного шматочка їжі.

Пийте воду під час їжі. Міфи про те, що вода розчиняє шлунковий сік, не мають наукового підґрунтя.

Використовуйте менші тарілки або альтернативний посуд, наприклад, палички для їжі.

Якщо ви поспішаєте, це нормально. Відкладіть ложку чи виделку і зосередьтеся на їжі хоча б на хвилину. Якщо повільне харчування для вас нове, потрібно практикуватися.

Знайдіть співрозмовника, який також їсть повільно, і розділіть з ним прийом їжі. Вибагливі діти або товариські гості ідеально підходять для цього.

Виділіть щонайменше 20-30 хвилин для кожного прийому їжі, а під час вечері ще більше часу. Не їжте тільки тоді, коли є можливість, і не сприймайте це як обтяжливу справу. Це час для насичення вашого організму і для якісного проведення часу з близькими.