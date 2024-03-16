Диетолог назвал 7 правил, которые обеспечат активное долголетие женщинам

Правильное питание и регулярные медицинские исследования помогут поддерживать здоровье в надлежащем состоянии. Но это не единственные правила, которые нужно соблюдать, чтобы обеспечить себе активное долголетие.

О том, какие 7 шагов сохранят хорошее самочувствие, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Как позаботиться о женском здоровье

"Многие женщины прежде всего привыкли заботиться о здоровье и благополучии других членов семьи: родителей, сестер и братьев, мужа, детей. Но трудно помогать важным для вас людям, если вы не сделаете собственное здоровье приоритетом и не будете о нем тщательно заботиться", - отмечает врач.

Независимо от вашего возраста или общего состояния здоровья, 7 важных шагов приблизят вас к лучшему здоровью и качеству жизни:

бросить курить - кроме увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, курение стремительно ускоряет возрастные изменения кожи и общее старение организма

- кроме увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, курение стремительно ускоряет возрастные изменения кожи и общее старение организма ежегодно проходить рекомендованные медицинские обследования . Это правило поможет выявить заболевания или хронические состояния на ранних этапах и своевременно начать лечение

. Это правило поможет выявить заболевания или хронические состояния на ранних этапах и своевременно начать лечение достаточно и качественно спать - кроме борьбы с признаками старения, регулярный сон продолжительностью восемь часов в сутки способствует бодрости ума и помогает контролировать уровень стресса

- кроме борьбы с признаками старения, регулярный сон продолжительностью восемь часов в сутки способствует бодрости ума и помогает контролировать уровень стресса избегайте солнца с 10:00 до 14:00 - выходя на улицу, используйте солнцезащитный крем из SPF 30 или выше. Защищать кожу от солнечных лучей следует не только летом

- выходя на улицу, используйте солнцезащитный крем из SPF 30 или выше. Защищать кожу от солнечных лучей следует не только летом ежегодно посещать своего врача . Даже если вы чувствуете себя хорошо, регулярные визиты к специалисту увеличивают шансы на раннее выявление проблем со здоровьем

. Даже если вы чувствуете себя хорошо, регулярные визиты к специалисту увеличивают шансы на раннее выявление проблем со здоровьем физическая активность должна быть частью вашей жизни. Даже если у вас есть всего 20 минут в день, чтобы делать упражнения, регулярное занятие спортом принесет пользу сердцу и поможет поддерживать в норме вес и уровень стресса

должна быть частью вашей жизни. Даже если у вас есть всего 20 минут в день, чтобы делать упражнения, регулярное занятие спортом принесет пользу сердцу и поможет поддерживать в норме вес и уровень стресса правильное питание должно быть вашим приоритетом. Избегайте слишком жестких диет, ограничивающих целые группы продуктов. Сделайте выбор в пользу разнообразного питания, включающего в себя большое количество фруктов и овощей

Каким должно быть питание

"Независимо от возраста женщины обычно рекомендуют питание с потреблением большого количества растительных продуктов (овощи, фрукты, ягоды, зерновые, бобовые, орехи и семена) и умеренного количества животной пищи (рыбы, молочных продуктов, яиц и мяса). Важно ограничивать потребление обработанных продуктов, особенно содержащих много соли, сахара и жира, вроде кондитерских изделий, колбасы, готовых соусов", - советует Швец.

Женщинам, которые планируют беременность или уже беременны, также нужна пища с фолиевой кислотой - зеленые листовые овощи, фасоль и цитрусовые, чтобы предотвратить врожденные дефекты. Также важно обеспечить достаточное потребление йода (150-200 мкг в день) за счет морских продуктов и йодированной соли.

"Женщинам, у которых наступила менопауза, рекомендуется увеличить потребление продуктов, содержащих кальций и витамин D - морепродукты, фрукты, нежирные молочные продукты и яичные желтки, чтобы предотвратить заболевания костей", - объясняет диетолог.

Какой должна быть физическая активность

Не менее 20-30 минут в день должна быть сердечная активность - ходьба, бег, плавание, пешие прогулки или езда на велосипеде. С возрастом полезно дополнять тренировку поднятием веса или другими силовыми упражнениями, предотвращающими потерю плотности костей и мышечной массы.

"Хорошая новость о физических упражнениях в том, что никогда не поздно начать. Даже если вам за 50 и у вас нет физической подготовки, все равно можно начать с малого и прийти к регулярным тренировкам, которые помогут улучшить общее состояние здоровья", - говорит Швец.

Какие обследования нужно проходить

Холестерин (липидограмма) и артериальное давление - по меньшей мере раз в год нужно измерять женщинам в возрасте от 20 лет. Если есть факторы риска, врач может назначить эти обследования чаще.

Обзор органов малого и мазок Папаниколау. Женщины в возрасте от 21 до 65 лет должны проходить эти ежегодные обследования, по крайней мере, каждые три года. Для этого нужно обратиться к врачу-гинекологу.

Обследование груди и маммография. Как правило, все женщины должны проходить обследование груди каждый год, начиная с 20 лет. Ежегодную маммографию рекомендуют проходить ежегодно в возрасте от 40 до 50 лет и каждые два года после 50 лет. Кроме того, следует ежемесячно проводить самообследование груди.

Скрининг на остеопороз. Женщины 65 лет и старше имеют больший риск проблем с костями, поэтому с этого возраста рекомендуют ежегодные проверки плотности костной ткани.

Скрининг колоректального рака. После 50 лет рекомендовано выполнение колоноскопии.

Рак кожи. В любом возрасте женщинам следует обращать внимание на родинки и изменения на коже. При любом сомнении относительно непривычной родинки, нужно обратиться к врачу. Если есть факторы риска рака кожи, такие как семейная история, светлая кожа или солнечные ожоги в детстве, посоветуйтесь с врачом по поводу регулярных обследований.

Диабет. В зависимости от семейной истории и факторов риска женщинам в возрасте от 40 лет врач может назначить регулярное обследование. Знать признаки, симптомы диабета и контролировать факторы риска нужно всем.