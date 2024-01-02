Диетолог назвал 12 здоровых привычек, которые следует ввести в Новом году

Ежедневные привычки способны оказывать существенное влияние на состояние здоровья. А Новый год - самое время, чтобы ввести полезные "ритуалы" в свою жизнь, которые помогут укрепить организм и улучшить самочувствие.

О том, каких привычек нужно придерживаться в Новом году, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Какие полезные привычки продлят жизнь

"В канун Нового года традиционно люди планируют изменения в собственной жизни. В такой план обязательно следует включить главу о собственном здоровье. Пройти профилактическое обследование, пересмотреть питание и увеличить физическую активность - это очевидные, простые и крайне нужные изменения, благодаря которым вы можете внести очень значительный вклад в свое здоровое долголетие", - говорит врач.

Он добавляет, что наука и многолетняя практика доказывают, что для этого достаточно двигаться по простым ежедневным шагам, которые оздоровят ваши рутинные привычки. Начинайте делать это уже сегодня, не откладывая в понедельник или следующий месяц.

Швец называет 12 привычек, которых следует придерживаться в Новом году.

Завтракайте каждый день

Утренний прием пищи ускоряет метаболизм и предотвращает переедание. Исследования показывают, что взрослые, у которых есть здоровый завтрак, лучше работают на работе, а дети и подростки, которые едят утром, получают более высокие результаты на академических тестах. Лучше есть немного, например яйцо, немного овсянки или фрукт, чем пропустить завтрак вообще.

Планируйте питание

"Эта привычка помогает сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Выделите несколько минут и обсудите свои цели и потребности. Вы хотите похудеть? Сократить потребление сахара, жира или углеводов? Возможно, вам нужно добавить белок или витамины? Если вы сами готовите блюда, вы держите свое питание под контролем, зная, что и когда едите", - говорит диетолог.

Пейте много воды

Потребление достаточного количества воды является одной из самых здоровых привычек, а также помогает похудеть. Избегайте сладких и вообще калорийных напитков, способствующих появлению ожирения и диабета 2 типа. Если вам не нравится обычная питьевая вода, добавьте кусочки апельсина, лимона, лайма, ягод или огурца.

Двигайтесь

При любой возможности встаньте и пройдитесь. Сделайте несколько глубоких выпадов или растяжек. Это отличная привычка для вашего тела и ума. Лишь 30 минут ходьбы 5 раз в неделю помогают справиться с плохим настроением. Если нет возможности ходить 30 минут за один раз, можно сделать несколько коротких прогулок.

Делайте перерыв от гаджетов

"Постоянно проверяете свою электронную почту и социальные сети? Всегда обновления ленты настолько важны, что не могут подождать? Установите промежуток времени, в который вы откладываете телефон и выключаете ноутбук. Когда вы уменьшаете время, проведенное перед экраном, то освобождаете его для других дел. Прогуляйтесь, почитайте книгу или приготовьте ужин", - советует врач.

Учите новое

Овладение навыками помогает сохранить мозг здоровым. Запишитесь на танцевальные занятия или мастерскую творческого письма. А еще лучше, улучшите уровень владения родным языком и начните учить новый иностранный язык. Умственная деятельность способна замедлить признаки старения мозга и даже отсрочить последствия болезни Альцгеймера.

Не курите

"Если вы еще курите, прекратите. Это большой шаг к улучшению здоровья. Организм быстро восстанавливается. Уже через 20 минут после последней сигареты ваш пульс и артериальное давление снижаются до здоровых показателей. Не ждите последствий вредного воздействия курения. Прекратите употребление табачных изделий уже сегодня, самостоятельно или с помощью врача", - призывает Швец.

Нормализуйте сон

Хороший ночной сон улучшает настроение, память и концентрацию и способствует усвоению новой информации. В долгосрочной перспективе полноценный сон снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает оставаться стройными.

"Стремитесь спать от 7 до 9 часов в сутки. Чтобы отдохнуть лучше всего, делайте это по расписанию - ложитесь спать и просыпайтесь ежедневно примерно в одно и то же время", - советует врач.

Тренируйтесь

Силовые тренировки помогают организму накапливать мышечную массу вместо жира. То есть вы будете сжигать больше калорий, даже сидя. Тренировки также помогают похудеть, укрепить сердце и кости. Выполняйте силовые упражнения, такие как отжим, выпады и поднятие тяжестей, по крайней мере дважды в неделю.

Проводите время на открытом воздухе

Несколько минут на солнце повышают уровень витамина D, а это хорошо для костей, сердца и настроения. Пребывание на улице означает, что вы, скорее всего, будете двигаться, а не сидеть перед экраном. По возможности, старайтесь выбирать природу, а не городские улицы. Исследование показало, что люди, которые гуляли среди зеленых насаждений, были более спокойными, чем ходившие вдоль городской застройки", - говорит Швец.

Сохраняйте равновесие

Независимо от возраста хорошее равновесие означает лучший мышечный тонус, здоровое сердце и большую уверенность. Йога и тай-чи являются отличными практиками для работы над балансом. Но помогает почти все, что заставляет двигаться даже ходьба.

Будьте осознанными

Осознанность уменьшает стресс, облегчает боль и улучшает настроение. По результатам одного эксперимента, 8 недель регулярной медитации способны изменить части мозга, связанные с эмоциями, обучением и памятью. Даже мытье посуды может быть полезно для мозга, если делать это осознанно.