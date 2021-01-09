Дієтолог назвала найбільш корисні вітаміни для людини: повернуть молодість і сповільнюють старіння

Більшість людей на планеті бояться старіння, появи зморшок і сивого волосся. Також старіння приносить проблеми зі здоров'ям. Багато світових індустрій спрямовані на те, щоб продовжити людині молодість і уповільнити природне старіння організму.

Дипломований дієтолог Триста Бест заявила, що є вітаміни, які допомагають відсунути настання старості та мають постачання живильними властивостями, а лікар, доктор медичних наук Скотт Антуан стверджує, що вітаміни можуть сповільнювати процес старіння завдяки здатності знищувати токсини. Про це повідомляє "Головред".

"Окислення - це процес у вашому тілі, при якому ви протягом багатьох років накопичуєте реактивні метаболіти кисню, і вони завдають шкоди вашому тілу. Крім того, з віком ваша імунна система стає менш активною. На щастя, вітаміни та мінерали працюють з імунною системою і мають антиоксидантні властивості, знижують ризик вікових захворювань", - пояснив Скотт Антуан.

Фахівці кажуть, що найбільш ефективними є ті, які працюють на знищення збитку, який виникає в результаті окислювального стресу. Більшість цих вітамінів можна отримати з їжею або добавками.

Куркумін

Ця речовина є в куркумі, і вона володіє антиоксидантними та протизапальними властивостями. Куркумін сприяє здоров'ю шкіри та захищає організм від раку. Щоденна доза становить від 500 до 1000 мг в день.

Коензим 10

Це антиоксидант, який допомагає у виробленні колагену. Його антивіковий ефект допомагає наповнити клітини енергією. Бест вважає, що ефективність цього коензиму трохи перебільшена, але він не є основним в режимі догляду за шкірою.

Колаген

Це білок в організмі людини, який покращує еластичність шкіри та сприяє зменшенню зморшок. Фахівці кажуть, що колаген починає поступово зникати з організму вже після 20 років.

"Колаген не зовсім призводить до стримання старіння, але він може зупинити додаткову втрату. Кращий колаген для боротьби зі старінням - це комбінація трьох типів. Тип 1 і Тип 3 є найбільш ефективними у боротьбі зі старінням, і їх найкраще приймати у вигляді порошку", - додала дієтолог.

Ресвератрол

Ще один антиоксидант, який міститься в червоному вині. Він користується великою популярністю завдяки своєму антивіковому ефекту і його часто приймають у вигляді добавок. Ресвератрол може подовжувати хромосоми, і активує ген під назвою SIRT1.

Вітамін С

Цей вітамін зміцнює імунну систему і захищає клітини від окисного стресу. Також він є потужним антиоксидантом і його часто використовують для освітлення шкіри при появі "печінкових плям", потемніння навколо очей. Рекомендована доза для дорослої людини – від 65 до 95 мг в день.

Вітамін Е

Основна функція, за словами фахівців, цього вітаміну полягає в тому, щоб захищати від зшивання колагену, зупиняти окислення ліпідів. Він сприятливо сприяє на шкіру, підвищує її еластичність.

Селен

Мікроелемент, який запобігає дефіциту вітаміну А. Також він може зменшувати пошкодження ДНК. Його можна знайти в різних продуктах і щоденна доза від 100 до 200 мг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВООЗ спростували популярний міф про вітамінах при коронавірусі.

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