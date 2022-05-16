Дієтолог назвала корисні аналоги дорогих продуктів: у ціні значно дешевші

Часто у рецептах зустрічаються дорогі або екзотичні інгредієнти, які і коштують немало, і знайти їх непросто. Тому варто дізнатись про аналоги, які містять таку ж кількість вітамінів і мінералів.

Нут

Цей продукт є джерелом рослинного білка, клітковини, складних вуглеводів, вітамінів групи B, фолієвої кислоти, антиоксидантів та інших мікроелементів. Замінити його можна квасолею.

Авокадо

Як відомо, цей фрукт користується популярністю серед людей, які стежать за своїм харчуванням. Авокадо можна замінити гарбузовим насінням. Все тому, що вони містять жирні кислоти, вітамін А та Е, вітаміни групи B, К, а також магній, цинк, фосфор, залізо та мідь.

Кіноа

Кіноа містить невелику кількість глютену, вітамінів B1, B2, B5, а також PP та мікроелементи - залізо, фтор, магній, марганець, кремній, мідь, кальцій, калій та цинк. Цей продукт можна замінити пшоном.

Чіа

Продукт можна замінити насінням льону. Воно також містить жирні кислоти, амінокислоти, вітаміни групи, К, Е, С, магній, калій, кальцій, мідь, цинк та селен.

Оливкова олія

Така олія містить ненасичені жири, які потрібні для нормального функціонування організму. Можна замінити соняшниковою олією, адже вона багата ще на вітаміни Е і К.