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Які продукти дорожчають найшвидше: дані Держстату за останній місяць

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 10:28
Які продукти дорожчають найшвидше: дані Держстату за останній місяць Фото: найбільше в квітні подорожчали крупи (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали крупи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з березнем пшоно подорожчало на 21,5% до 26,1 гривень за кілограм, рис - на 21,1% до 40,1 гривень за кілограм, крупа гречана - 13,8% до 61,7 гривень за кілограм.

Риба морожена подорожчала на 7,6% до 123,2 гривень за кілограм, масло на 4,2% до 58,8 гривень за 200 грам, соняшникова олія - на 2,9% до 67,4 гривень за літр.

У той же час яйця подешевшали на 27,6% до 24,8 гривень за десяток.

За даними Держстату, сигарети преміум-класу подорожчали на 2,6% до 73,3 гривень за пачку, горілка - на 9,4% до 105,1 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок - на 6,5% до 78,2 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво - на 11,2% до 22,8 гривень за пляшку 0,5 літра.

Які продукти дорожчають найшвидше: дані Держстату за останній місяць

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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