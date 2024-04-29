Диетолог назвала одну вещь, которую должен делать каждый для долголетия
Война и стресс негативно влияют на здоровье украинцев и не способствуют продлению жизни.
Какую одну вещь нужно сделать для долголетия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на почт диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.
Что нужно сделать для долголетия
Эксперт рассказала, что есть один и простой способ для долголетия - это ходьба после еды. Движение после еды значительно улучшает наше психическое и физическое здоровье, заверила Скиталинская.
Почему ходить после еды полезно
Движение помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови
Если вы садитесь сразу после еды, глюкоза из еды отложится в печени и мышцах в виде гликогена, а избыток превратится в жир. Но когда вы двигаетесь, то активируете мышцы, которые используют эту глюкозу для получения энергии, что уменьшает скачок сахара в крови после еды.
Ходьба сразу после еды, начиная с 2-5 минут, оказывает благоприятное влияние на гипергликемию после еды
Даже если мы встанем, а не будем сидеть или лежать после еды, активируются наши мышцы и не будет резких колебаний сахара в крови. Это полезно для всех людей, поскольку подъемы и падения глюкозы не только влияют на уровень энергии (делают нас сонливыми после еды), но могут увеличить риск диабета 2 типа, если высокий уровень сахара в крови часто случается.
Этот совет относится также к людям с диабетом 2 типа: если уровень сахара в крови человека достаточно длительный, он может привести к повреждению почек, глаз или нервов.
Способствует здоровому пищеварению
Нередко после того, как вы поели, есть ощущение вздутия или чрезмерной сытости, особенно если мы едим или пьем быстро. 10-15 минут прогулки помогают избежать этого.
Улучшает кровообращение
Гуляя после употребления пищи, а не работая или дремая, или сидя, мы даем возможность нашим мышцам и мозгу получать больше крови и чувствовать себя бодрее.
Активирует образование стволовых клеток
Эти клетки помогают в заживлении и регенерации органов, нуждающихся в восстановлении (хронические воспаления).
Улучшает настроение
В 2022 году известный научный журнал JAMA Psychiatry опубликовал результаты исследования: люди, которые двигались 2½ часа в неделю, имели лучшее психическое здоровье, включая на 25% меньший риск депрессии по сравнению с теми, кто вел пассивный образ жизни.
Физическая активность повышает уровень гормонов хорошего самочувствия, включая эндорфины и дофамин.
Ходьба также помогает сделать наш мозг более чувствительным к нейромедиатору серотонина.
Когда следует гулять?
Ходьба сразу после трапезы идеальна, поскольку это помогает "сжечь" глюкозу в крови и избежать ее высоких скачков, которые, в свою очередь, тянут скачки инсулина и метаболический стресс.
Если сразу после еды, то идти нужно в нормальном темпе, не слишком интенсивном.
Более интенсивный темп можно через 30 минут после еды, чтобы дать организму больше времени на пищеварение.
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