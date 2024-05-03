Диетолог рассказала, какие блюда должны быть на пасхальном столе, чтобы правильно выйти из поста

Как правильно выйти из Великого поста

"Пост является воздержанием от еды, поэтому выходить из него нужно очень осторожно, не стоит забывать о чувстве меры", - советует врач.

Она объясняет, что во время поста все процессы обмена веществ в организме замедляются, уменьшается производство пищеварительных ферментов. Если человек начинает сразу много есть, возникают желудочные расстройства.

"В идеале, первые два дня после поста употреблять только кисломолочные продукты, пить молоко, и только за день-два понемногу начать есть мясо. Наши предки начинали выходить из поста с овсяного киселя. Это блюдо имеет противовоспалительное свойство. Так же действует отвар семян льна", - говорит Скиталинская.

Простые блюда особенно полезны людям с язвенной болезнью желудка и гастритом.

С чего начинать праздничную трапезу

"Если вы посвятили паску еще ночью, то съешьте одно пасхальное яйцо и ложитесь спать. Если же вы утром пошли в церковь и уже готовы выходить из поста, то это должно быть умеренное употребление животной пищи. съешьте одно яйцо, немного сырной паски, крошечный кусочек паски из муки", - говорит диетолог.

Она добавляет, что эти продукты - лучший вариант для того, чтобы организм начал переходить на привычный режим питания.

"Яйцо - это самый легкий животный белок. Сыр, из которого состоит творожная паска, это кисломолочный продукт, также весьма полезный для кишечника. А паски непременно должны быть вчерашними. Недаром же наши мудрые предки начинали печь их еще с четверга", - отмечает Скиталинская.

Полезные блюда на пасхальный стол

"Полезны в это время к столу кислая капуста, свекольный квас. На праздничный стол приготовьте рыбу - отварную, паровую, но не жареную или соленую. Идеальное мясо для пасхального стола - курица, телятина и постная свинина. Причем не в виде шашлыка или пирожков, вареников или пельменей, а рубленное, отварное, запеченное в фольге или приготовленное на пару", - говорит диетолог.

Не стоит сразу после выхода из поста есть тяжелые сорта мяса, такие как гусь, индейка, баранина, жирная свинина - пусть подождут две недели.

"Еще один совет - мясо употребляйте с горькими травами. Не обязательно с полынью, любые ароматические травы - укроп, петрушка, тимьян, имбирь и мята. Они улучшают процессы пищеварения и придают блюдам прекрасный аромат", - объясняет Скиталинская.

Она советует быть осторожным с пряностями, а красный перец и другие острые приправы в первые дни после поста лучше вообще не употреблять.

"Выход с поста занимает 1-2 недели, поэтому советуем вам ознакомиться с основными правилами возвращения к повседневной пище. Возвращение в обычный рацион должно быть постепенным, максимально медленным и вдумчивым", - отмечает врач.

Для того чтобы желудочно-кишечный тракт начал вырабатывать больше ферментов, отвечающих за расщепление мяса и животных жиров, нужно время. Затем можно понемногу начинать есть все.