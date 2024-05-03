Дієтолог розповіла, які страви мають бути на великодньому столі, щоб правильно вийти з посту

Як правильно вийти з Великого посту

"Піст є утриманням від їжі, тому виходити з нього треба дуже обережно, не варто забувати про почуття міри", - радить лікар.

Вона пояснює, що під час посту всі процеси обміну речовин в організмі сповільнюються, зменшується виробництво травних ферментів. Якщо людина починає відразу багато їсти, виникають шлункові розлади.

"В ідеалі, перші два дні після посту споживати лише кисломолочні продукти, пити молоко, і тільки за день-два потроху почати їсти м'ясо. Наші предки починали розговіння з вівсяного киселю. Ця страва має протизапальну властивість. Так само діє відвар насіння льону", - каже Скиталінська.

Прості страви особливо корисні людям із виразковою хворобою шлунку та гастритом.

З чого розпочинати святкову трапезу

"Якщо ви посвятили паску ще вночі, то з’їжте одну крашанку і лягайте спати. Якщо ж ви вранці пішли до церкви і вже готові розговітися, то це має бути помірне вживання тваринної їжі: скуштуйте одне яйце, трохи сирної паски, малесенький шматочок паски з борошна", - говорить дієтолог.

Вона додає, що ці продукти - найкращий варіант для того, щоб організм почав переходити на звичний режим харчування.

"Яйце - це найлегший тваринний білок. Сир, з якого складається сирна паска, це кисломолочний продукт, також вельми корисний для кишківника. А паски неодмінно повинні бути вчорашніми. Недаремно ж наші мудрі предки починали пекти їх ще з четверга", - зауважує Скиталінська.

Корисні страви на великодній стіл

"Корисні в цей час до столу кисла капуста, буряковий квас. На святковий стіл приготуйте рибу - відварну, парову, але не смажену або солону. Ідеальне м'ясо для великоднього столу - курка, телятина і пісна свинина. Причому не у вигляді шашлику або пиріжків, вареників чи пельменів, а рубане, відварене, запечене у фользі або приготоване на пару", - каже дієтолог.

Не варто одразу після виходу із посту їсти важкі сорти м'яса, такі як гуска, індичка, баранина, жирна свинина - нехай почекають зо два тижні.

"Ще одна порада - м'ясо вживайте з гіркими травами. Не обов'язково з полином, будь-які ароматичні трави - кріп, петрушка, материнка, чебрець, імбир і м'ята. Вони поліпшують процеси травлення і надають стравам чудового аромату", - пояснює Скиталінська.

Вона радить бути обережною з прянощами, а червоний перець та інші гострі приправи у перші дні після посту краще взагалі не вживати.

"Вихід з посту займає 1-2 тижні, тому радимо вам ознайомитися з основними правилами щодо повернення до повсякденної їжі. Повернення до звичайного раціону повинно бути поступовим, максимально повільним і вдумливим", - наголошує лікар.

Для того, щоб шлунково-кишковий тракт почав виробляти більше ферментів, що відповідають за розщеплення м'яса і тваринних жирів, потрібен час. Потім можна потроху починати їсти все.