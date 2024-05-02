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Готовим пасхальные паски-краффины с нутрициологом Екатериной Крупкиной: невероятная вкуснятина (видео)

Четверг 02 мая 2024 21:14
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Готовим пасхальные паски-краффины с нутрициологом Екатериной Крупкиной: невероятная вкуснятина (видео) Как сделать краффины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известная блоггерша и нутрициолог Екатерина Крупкина показала, как приготовить пасхальный краффин. Такой вариант паски, как отметила основательница школы сознательного питания, очень вкусный.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Крупкина поделилась на своем YouTube канале.

Для приготовления краффина вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 целых яйца

  • 200 миллилитров молока

  • 3 желтка

  • 30 граммов меда

  • 650 граммов муки

  • 14 граммов сухих дрожжей или 35 "живых"

  • 60 миллилитров апельсинового сока (возьмите два целых апельсина)

  • 80 граммов сливочного масла

  • лимонная и апельсиновая цедра

  • 100 миллилитров медового ликера

  • 200 граммов изюма

  • 16 граммов ванильного сахара

  • 120 граммов обычного сахара

  • щепотка соли.

А для того чтобы украсить краффины, возьмите следующие продукты:

  • сахарную пудру
  • яичные белки
  • съедобные украшения - по собственному вкусу.

Начнем приготовление. Подготовьте изюм. Его нужно вымыть, обсушить, а затем залить медовым ликером, будет достаточно 50 миллилитров. Оставьте изюм где-то на полтора часа.

А пока сделайте опару - к едва теплому молоку добавляйте 3 столовые ложки муки и дрожжи, перемешайте все это и оставьте примерно на 15 минут. Опара должна стоять в теплом месте.

Готовим пасхальные паски-краффины с нутрициологом Екатериной Крупкиной: невероятная вкуснятина (видео)Как сделать опару на краффины (скриншот)

В отдельной миске смешайте обычный сахар с ванильным, добавьте щепотку соли, 2 яйца и 3 желтка, а белки оставьте на глазурь. Перебейте все это миксером или венчиком из блендера до очень рыхлой пены.

Затем берите апельсины, разрежьте их и выдавите сок. А затем соедините опару, смесь из яиц и сахара, а также фреш. Затем добавляйте мед, цедру лимона и апельсина. Тщательно все перемешайте. Далее добавляйте растопленное сливочное масло и остаток медового ликера.

Потом начинайте месить тесто. Просеянную муку постепенно добавляйте в смесь. Тесто тщательно вымешайте и оставьте примерно на полтора часа, чтобы оно подошло.

Готовим пасхальные паски-краффины с нутрициологом Екатериной Крупкиной: невероятная вкуснятина (видео)

Тесто на краффины (скриншот)

Когда тесто выстоится, разделите его на две части. Первую часть равномерно раскатывайте в большой квадрат, сверху смажьте его маслом и выкладывайте изюм. Затем скручивайте из теста рулетик, который тоже нужно разделить на две части.

Готовим пасхальные паски-краффины с нутрициологом Екатериной Крупкиной: невероятная вкуснятина (видео)Готовим краффины на Пасху (скриншот)

Каждую из них скрутите "улиткой" и переложите в форму для паски. Повторите это с другими кусочками и второй частью теста. Далее дайте тесту "выстояться" в формах (где час), а затем выпекайте в разогретой до 180 градусов духовки примерно 45 минут.

Затем не доставайте краффины. Дайте им постоять в выключенной духовке еще 30 минут. Только тогда можете доставать паски и украшать их взбитыми с сахарной пудрой белками и чем-нибудь другим.

Напомним, недавно мы называли оригинальный и простой метод окрашивания яиц на Пасху.

Кроме того, ранее стало известно, что синоптики озвучили прогноз погоды на Пасху.

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