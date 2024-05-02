Готовим пасхальные паски-краффины с нутрициологом Екатериной Крупкиной: невероятная вкуснятина (видео)

Известная блоггерша и нутрициолог Екатерина Крупкина показала, как приготовить пасхальный краффин. Такой вариант паски, как отметила основательница школы сознательного питания, очень вкусный.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Крупкина поделилась на своем YouTube канале.

Для приготовления краффина вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 целых яйца

200 миллилитров молока

3 желтка

30 граммов меда

650 граммов муки

14 граммов сухих дрожжей или 35 "живых"

60 миллилитров апельсинового сока (возьмите два целых апельсина)

80 граммов сливочного масла

лимонная и апельсиновая цедра

100 миллилитров медового ликера

200 граммов изюма

16 граммов ванильного сахара

120 граммов обычного сахара

щепотка соли.

А для того чтобы украсить краффины, возьмите следующие продукты:

сахарную пудру

яичные белки

съедобные украшения - по собственному вкусу.

Начнем приготовление. Подготовьте изюм. Его нужно вымыть, обсушить, а затем залить медовым ликером, будет достаточно 50 миллилитров. Оставьте изюм где-то на полтора часа.

А пока сделайте опару - к едва теплому молоку добавляйте 3 столовые ложки муки и дрожжи, перемешайте все это и оставьте примерно на 15 минут. Опара должна стоять в теплом месте.

Как сделать опару на краффины (скриншот)

В отдельной миске смешайте обычный сахар с ванильным, добавьте щепотку соли, 2 яйца и 3 желтка, а белки оставьте на глазурь. Перебейте все это миксером или венчиком из блендера до очень рыхлой пены.

Затем берите апельсины, разрежьте их и выдавите сок. А затем соедините опару, смесь из яиц и сахара, а также фреш. Затем добавляйте мед, цедру лимона и апельсина. Тщательно все перемешайте. Далее добавляйте растопленное сливочное масло и остаток медового ликера.

Потом начинайте месить тесто. Просеянную муку постепенно добавляйте в смесь. Тесто тщательно вымешайте и оставьте примерно на полтора часа, чтобы оно подошло.

Тесто на краффины (скриншот)

Когда тесто выстоится, разделите его на две части. Первую часть равномерно раскатывайте в большой квадрат, сверху смажьте его маслом и выкладывайте изюм. Затем скручивайте из теста рулетик, который тоже нужно разделить на две части.

Готовим краффины на Пасху (скриншот)

Каждую из них скрутите "улиткой" и переложите в форму для паски. Повторите это с другими кусочками и второй частью теста. Далее дайте тесту "выстояться" в формах (где час), а затем выпекайте в разогретой до 180 градусов духовки примерно 45 минут.

Затем не доставайте краффины. Дайте им постоять в выключенной духовке еще 30 минут. Только тогда можете доставать паски и украшать их взбитыми с сахарной пудрой белками и чем-нибудь другим.