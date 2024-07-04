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Диетолог назвала 6 продуктов, которые никому есть нельзя

Четверг 04 июля 2024 19:03
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Диетолог назвала 6 продуктов, которые никому есть нельзя Какие продукты вредны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Добрянская

Некоторые продукты могут навредить здоровью. Следует опираться на собственные особенности организма, чтобы не было проблем. Диетолог назвала ряд продуктов, которые не следует употреблять.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Олеси Добрянской.

Какая еда вредна

По словам эксперта, многие люди называют некоторые продукты пищевым мусором. Однако, пищевой мусор - это обрезанная шкурка от картофеля и кости от курицы. Поэтому ошибочно так считать.

Все остальное - это нормальная еда. Так, некоторая имеет не столь богатую пищевую ценность, но это не означает, что ее нужно демонизировать и исключать из рациона.

Наклеивание ярлыка "плохой" или "мусорной" пищи провоцирует чувство вины. Чувство вины, в свою очередь, провоцирует переедание.

Можно и нужно питаться так, чтобы в вашем рационе было то, что вкусно и полезно. Вы можете есть свежий салат, гречку с курицей, а на десерт съесть пирожное. И это и есть нормальное, сбалансированное и здоровое питание.

Диетолог назвала список продуктов, которые есть нельзя, учитывая собственные особенности:

  • еда, на которую у вас аллергия
  • еда, которая не вписывается в вас бюджет
  • испорченная пища
  • пищевые отходы
  • "модную" еду, которую вы не любите
  • еду, от которой вы чувствуете дискомфорт

Какие еще продукты могут навредить

Чипсы и картофель фри

Чипсы - это смесь углеводов и жира, красителей и заменителей вкуса. Также нет никакой пользы и в таком блюде, как картофель фри.

При производстве чипсов часто используется неорганический картофель, при выращивании которого применяются пестициды и другие химические вещества.

Колбасные изделия и копчености

Мясные продукты, прошедшие обработку, например копчености, бекон, колбасы, сосиски. В них содержатся гормоны, нитраты и другие вредные добавки.

Газированные напитки

Это полностью химический продукт. К консервантам и вкусовым добавкам добавляются красители.

Употребление сладкой газировки может нарушить обмен веществ. Кроме того, большое количество красителей может вызвать сильные аллергические реакции, а углекислый газ повышает кислотность желудка, то есть вызывает гастрит.

Фастфуд

Помимо ожирения и повышения уровня сахара в крови, фастфуд опасен и для нервной системы человека. К тому же такая пища вызывает у детей и взрослых зависимость.

Также все продукты быстрого приготовления - лапша, супы, картофельное пюре и растворимые соки - наносят вред вашему организму.

Ранее мы сообщали, от какой пищи человек получает удовольствие и поднимается настроение.

Также тренер называл продукты, которые нужно есть, чтобы быть здоровыми.

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