Диетолог назвала 6 продуктов, которые никому есть нельзя
Некоторые продукты могут навредить здоровью. Следует опираться на собственные особенности организма, чтобы не было проблем. Диетолог назвала ряд продуктов, которые не следует употреблять.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Олеси Добрянской.
Какая еда вредна
По словам эксперта, многие люди называют некоторые продукты пищевым мусором. Однако, пищевой мусор - это обрезанная шкурка от картофеля и кости от курицы. Поэтому ошибочно так считать.
Все остальное - это нормальная еда. Так, некоторая имеет не столь богатую пищевую ценность, но это не означает, что ее нужно демонизировать и исключать из рациона.
Наклеивание ярлыка "плохой" или "мусорной" пищи провоцирует чувство вины. Чувство вины, в свою очередь, провоцирует переедание.
Можно и нужно питаться так, чтобы в вашем рационе было то, что вкусно и полезно. Вы можете есть свежий салат, гречку с курицей, а на десерт съесть пирожное. И это и есть нормальное, сбалансированное и здоровое питание.
Диетолог назвала список продуктов, которые есть нельзя, учитывая собственные особенности:
- еда, на которую у вас аллергия
- еда, которая не вписывается в вас бюджет
- испорченная пища
- пищевые отходы
- "модную" еду, которую вы не любите
- еду, от которой вы чувствуете дискомфорт
Какие еще продукты могут навредить
Чипсы и картофель фри
Чипсы - это смесь углеводов и жира, красителей и заменителей вкуса. Также нет никакой пользы и в таком блюде, как картофель фри.
При производстве чипсов часто используется неорганический картофель, при выращивании которого применяются пестициды и другие химические вещества.
Колбасные изделия и копчености
Мясные продукты, прошедшие обработку, например копчености, бекон, колбасы, сосиски. В них содержатся гормоны, нитраты и другие вредные добавки.
Газированные напитки
Это полностью химический продукт. К консервантам и вкусовым добавкам добавляются красители.
Употребление сладкой газировки может нарушить обмен веществ. Кроме того, большое количество красителей может вызвать сильные аллергические реакции, а углекислый газ повышает кислотность желудка, то есть вызывает гастрит.
Фастфуд
Помимо ожирения и повышения уровня сахара в крови, фастфуд опасен и для нервной системы человека. К тому же такая пища вызывает у детей и взрослых зависимость.
Также все продукты быстрого приготовления - лапша, супы, картофельное пюре и растворимые соки - наносят вред вашему организму.
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