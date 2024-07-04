Дієтолог назвала 6 продуктів, які нікому їсти не можна
Деякі продукти можуть нашкодити здоров'ю. Варто опиратись на власні особливості організму, щоб не було проблем. Дієтолог назвала ряд продуктів, які не варто вживати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Олесі Добрянської.
Яка їжа шкідлива
За словами експерта, багато людей називають деякі продукти харчовим сміттям, Однак, харчове сміття - це обрізана шкірка від картоплі та кістки від курки. Тому хибно так вважати.
Все решта - це нормальна їжа. Так, деяка має не таку багату харчову цінність, але це не означає, що її треба демонізувати та виключати з раціону.
Наклеювання ярлика "поганої" або "сміттєвої" їжі провокує почуття провини. Почуття провини, своєю чергою, провокує переїдання.
Можна і потрібно харчуватися так, щоб у вашому раціоні було те, що смачно та корисно. Ви можете їсти свіжий салат, гречку з куркою, а на десерт з’їсти тістечко. І це і є нормальне, збалансоване та здорове харчування.
Дієтолог назвала список продуктів, які їсти не можна, зважаючи на власні особливості:
- їжа, на яку у вас алергія
- їжа, яка не вписується у вас бюджет
- зіпсована їжа
- харчові відходи
- "модну" їжу, яку ви не любите
- їжу, від якої ви відчуваєте дискомфорт
Які ще продукти можуть нашкодити
Чипси і картопля фрі
Чипси - це суміш вуглеводів і жиру, барвників і замінників смаку. Також немає ніякої користі і в такому блюді, як картопля фрі.
При виробництві чипсів часто використовується неорганічна картопля, при вирощуванні якої застосовуються пестициди та інші хімічні речовини.
Ковбасні вироби і копченості
М’ясні продукти, що пройшли обробку, наприклад, копченості, бекон, ковбаси, сосиски. У них містяться гормони, нітрати та інші шкідливі добавки.
Газовані напої
Це повністю хімічний продукт. До консервантів і смакових добавок додаються барвники.
Вживання солодкої газованої води може порушити обмін речовин. Крім того, велика кількість барвників може викликати сильні алергічні реакції, а вуглекислий газ підвищує кислотність шлунка, тобто викликає гастрит.
Фастфуд
Крім ожиріння і підвищення рівня цукру в крові, фастфуд небезпечний і для нервової системи людини. До того ж така їжа викликає у дітей і дорослих залежність.
Також всі продукти швидкого приготування - локшина, супи, картопляне пюре і розчинні соки – завдають шкоди вашому організму.
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