Диетолог назвала 5 лучших вариантов для завтрака, которые не вредят фигуре

Завтраки должны заряжать энергией хотя бы до обеда. При этом важно, чтобы они были быстрыми и простыми в приготовлении, потому что мало кому хочется утром тратить много времени на кухне.

О 5 лучших вариантах для завтрака пишет диетолог Наталья Кондратюк в Instagram .

Главные принципы здорового завтрака

"Завтрак должен быть сытный и сбалансированный. Его основа - это белки и жиры. Белки важны, потому что мы с самого утра должны обеспечить "стройматериал" нашим ферментам и гормонам, часть из них по химструктуре - белки, и им нужны новые "кирпичики", - объясняет эксперт.

Она добавляет, если есть достаточно белка с утра, то организм будет работать качественно, а метаболизм будет на пике активности.

"Еще белки дают сытость, чтобы мысли о еде вас не посещали до обеда", - добавляет Кондратюк.

Полноценный завтрак должен содержать и жиры. Они стимулируют образование желчи, провоцируют сокращение желчного пузыря и выброс желчи.

"Часть гормонов по структуре белки, а часть - жиры. Для них также нужны новые "кирпичики". Жиры, как и белки, дают нам длительную сытость до обеда - соответственно никаких подъедений-перееданий в течение дня не будет", - говорит диетолог.

5 лучших блюд для завтрака

Кондратюк называет пять лучших вариантов, которые стоит есть на завтрак.

яичница + твердый творог + овощи 100 г + кусок ц/з хлеба или 2-3 ст. л. цельнозерной крупы

сырники + фрукты/мед/джем или творог + мед + изюм и орешки

сэндвич + цельнозерновой хлеб + авокадо + красная рыба

омлет + овощи + творог

лаваш + любимые овощи + отварной рис + фасоль + постный майонез. Обязательно поджарить на гриле или сухой сковороде для хрустящего состояния

"Все эти варианты завтраков - сбалансированные, содержат белки, жиры и углеводы. Они прекрасно насыщают организм и дают нашему телу энергию, поэтому вы не захотите бежать за очередным вредным перекусом через один-два часа и будете чувствовать себя в течение дня прекрасно", - говорит диетолог.