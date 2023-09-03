Дієтолог назвала 5 найкращих варіантів для сніданку, які не шкодять фігурі

Сніданки мають заряджати енергією хоча б до обіду. При цьому важливо, щоб вони були швидкими і простими у приготуванні, бо мало кому хочеться зранку витрачати багато часу на кухні.

Про 5 найкращих варіантів для сніданку пише дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram .

Головні принципи здорового сніданку

"Сніданок має бути ситний і збалансований. Його основа - це білки і жири. Білки важливі, бо ми маємо з самого ранку забезпечити "будматеріал" нашим ферментам і гормонам, частина з них за хімструктурою - білки, і їм потрібні нові "цеглинки", - пояснює експерт.

Вона додає, якщо їсти достатньо білку зранку, то організм працюватиме якісно, а метаболізм буде на піку активності.

"Ще білки дають ситість, щоб думки про їжу вас не відвідували до обіду", - додає Кондратюк.

Повноцінний сніданок має містити і жири. Вони стимулюють утворення жовчі, провокують скорочення жовчного міхура і викид жовчі.

"Частина гормонів за структурою білки, а частина - жири. Для них також потрібні нові "цеглинки". Жири, як і білки, дають нам тривалу ситість до обіду - відповідно ніяких під’їдань-переїдань впродовж дня не буде", - каже дієтолог.

5 найкращих страв для сніданку

Кондратюк називає 5 найкращих варіантів, які варто їсти на сніданок.

яєчня + твердий сир + овочі 100 г + шматок ц/з хліба або 2-3 ст. л. цілозернової крупи

сирники + фрукти/мед/джем або кисломолочний сир + мед + родзинки і горішки

сендвіч + цілозерновий хліб + авокадо + червона риба

омлет + овочі + сир

лаваш + улюблені овочі + відварений рис + квасоля + заправка пісним майонезом. Обов’язково підсмажити на грилі чи на сухій сковороді для хрусткого стану

"Усі ці варіанти сніданків - збалансовані, містять білки, жири та вуглеводи. Вони чудово насичують організм і дають нашому тілу енергію, тому ви не захочете бігти за черговим шкідливим перекусом через одну-дві години й відчуватимете себе протягом дня чудово", - каже дієтолог.