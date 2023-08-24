5 полезных идей для разнообразия омлета: топовые советы от диетолога

Омлет является самим распространенным вариантом для завтрака. Но вот каждый день есть одно и то же блюдо не хочется. К счастью, есть варианты, которые помогут его сделать не только вкуснее, но и более полезным.

Как разнообразить омлет

"Если вы любите яичницу, разнообразить свое меню можно полезным, нежным по вкусу, ароматным омлетом. Омлет - отличное предложение для быстрого и легкого в приготовлении блюда", - пишет диетолог.

Сделать омлет можно разными способами: на сковороде или паровой бане, запекать в духовке или, например, в мультиварке. Разнообразие добавляют начинки.

"Можно класть овощи, свежую зелень, молочные, рыбные и мясные продукты. Существует много разных вариантов его приготовления и каждый найдет что-то для себя", - добавляет Фус.

Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей.

"Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких. Предлагаю 5 идей полезного омлета", - говорит диетолог.

Варианты для разнообразия омлета (фото: dietolog.fus)

Что сделать, чтобы омлет был пышным

Если готовить омлет в духовке, то равномерное пропекание блюда со всех сторон сделает его пышным. Но добиться такого результата можно и при приготовлении на сковороде. В этом случае нужно держать блюдо под крышкой на малом огне. Также следует взять посуду с толстыми бортами, чтобы омлет не охлаждался и от этого не падал.

Добавляйте в блюдо минимум муки, тогда омлет получится максимально пышным и не забитым. Также можно добавить секретный ингредиент - минеральную воду. Пузырьки с нее поднимут массу.

Выкладывайте слой омлета не выше 3 см, а также дополнительные ингредиенты - овощи, зелень, грибы или мясо должны составлять не более 50% блюда.