Діабет: топ-5 засобів, які допоможуть знизити цукор в крові

Діабет II типу – одне з найпоширеніших захворювань в Україні. Крім медикаментозного лікування, лікарі зазвичай призначають також і спеціальну дієту, яка допомагає тримати рівень цукру в крові.

В основному пацієнтам з діабетом доводиться відмовлятися від багатьох продуктів, які містять "швидкі вуглеводи". Однак гастроентерологи відзначають, що є багато інших смачних і корисних продуктів, які можуть знижувати рівень цукру в крові, пише "Сьогодні".

Для того, щоб вони дали позитивний результат, їх треба вживати щодня. Перед застосуванням цих продуктів, людям з діабетом потрібно обов'язково проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем.

Вишня. У цій ягоді міститься антоціан і вона володіє низьким глікемічним індексом. Вишня знижує рівень цукру в крові та забирає з організму поганий холестерин, а також сприяє зниженню артеріального тиску. Вишня прекрасно сприяє зниженню маси тіла. Щоденна доза вишні – 100 грамів. Якщо немає можливості з'їсти свіжу, то можна використовувати заморожену.

Грейпфрут. Цей фрукт також володіє низьким глікемічним індексом і показаний при діабеті. Можна пити свіжовичавлений сік з грейпфрута, оскільки в цьому фрукті міститься антиоксидант нарингін. Він сприяє засвоєнню інсуліну. Щоденна доза – 1 грейпфрут, однак варто пам'ятати, що цей фрукт може знижувати дію деяких ліків, тому варто його вживати з різницею в 1-2 години.

Кориця. У ній містяться поліфеноли, які істотно знижують рівень цукру в крові. Цю пряність можна додавати в напої, вівсянку або навіть в сир. Щоденна доза кориці – 0,5 чайної ложки.

Броколі. Як стверджують дієтологи, вона дуже поживна і смачна, якщо правильно підібрати рецепт її приготування. У броколі міститься велика кількість клітковини, і вона уповільнює всмоктування цукру в кишківнику. Щоденна доза – 200 грамів.

Чорниця. У цій ягоді міститься велика кількість дубильних речовин, антоціанів і глікозидів. Всі ці речовини допомагають цукру триматися в нормі. Дослідження показують, що постійне вживання чорниці в напоях допомагає запобігти діабетичному ураженню очей. Щоденна доза – 200 грамів.

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