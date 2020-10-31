Діабет, стрес і залежність: чому енергетики дуже шкідливі для здоров'я

Енергетичні напої вже міцно увійшли в раціон багатьох людей на планеті. Вони смачні, чудово бадьорять і освіжають, наповнюють енергією. Такі напої доступні в будь-якому магазині і їх навіть продають підліткам.

Проте регулярне вживання енергетиків згубно впливає на здоров'я людини, а також спричиняє залежність від таких напоїв. Про це пише видання Ivona.

Два енергетичних напої в день містять таку ж кількість кофеїну, як 12 банок звичайного газованого напою. І така доза може привести до нервозності, неспокою і до розвитку хронічного стресу. У деяких енергетиках міститься більше кофеїну, ніж зазначено в складі, оскільки він міститься і в інших інгредієнтах - гуарані та таурині.

В кожній банці енергетиці міститься величезна кількість цукру – близько 13 чайних ложок. Цукор може викликати зневоднення, пригнічувати імунну систему, провокувати карієс, сприяти появі зайвої ваги, а найнебезпечніше – підвищує ризик розвитку цукрового діабету.

Кофеїн в таких великих кількостях може істотно знизити вироблення серотоніну, а це нейромедіатор гарного самопочуття і його нестача веде до тривоги, депресії та поганого настрою.

Енергетики сигналізують мозкові про те, що організм перебуває в небезпеці й це веде до паніки та підвищеної збудливості, а після того, як дія напою закінчується, настає повний занепад сил. Такі струси згубно впливають на організм і систематичне вживання енергетиків може викликати проблеми з серцем, судинною системою і нирками.

Крім того, енергетичні напої можуть викликати порушення сну, бо після бадьорого і насиченого дня організм буде не в змозі "відключитися" і це призведе до втрати глибокого і спокійного сну в нічний час. Вранці знадобиться знову допінг і таке повторення циклу рано чи пізно викличе кофеїнову залежність.

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