Найкорисніші напої для діабетиків: ви будете здивовані

Найкорисніші напої при цукровому діабеті (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали напої, які істотно знижують ризик смертельної небезпеки при діабеті

У людей з цукровим діабетом є певні обмеження в раціоні харчування через захворювання і багато хто помилково вважає, що в список заборон входять також такі популярні напої, як зелений чай і кава.

Проте вчені з Університету Кюсю в Японії провели нове дослідження і виявили користь зеленого чаю і кави для людей з діабетом. Результати дослідження були опубліковані в журналі BMJ Open Diabets Research and Care, пише видання Golos.

Виявилося, що щоденне вживання цих напоїв знижує ризик смерті у людей з діабетом другого типу на 63%. За словами експертів, зелений чай і кава дуже корисні для здоров'я завдяки активним біологічним сполукам, які є в їх складі.

Для дослідження були запрошені добровольці – близько 3 тисяч чоловіків і понад 2 тисяч жінок. У всіх був підтверджений діагноз понад п'ять років тому - діабет другого типу, середній вік 66 років. У ході експерименту було встановлено, що щоденна норма зеленого чаю – 4 чашки, а кави – 2 і більше. Таке дозування знижує ризик передчасної смерті на 63%.

Як пояснюють учені, у зеленому чаї міститься кілька антиоксидантних сполук, в тому числі феноли, теанін і кофеїн. А в каві у великій кількості містяться феноли. Також фахівці відзначили, що поєднання цих двох напоїв щодня – сприятливо діє на здоров'я діабетиків.

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