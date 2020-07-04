Дезінфекція подушок і матраців: як це зробити швидко і без особливих витрат

Як швидко продезінфікувати матраци та подушки (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, як швидко і легко продезінфікувати постіль в домашніх умовах

Чистота в будинку – запорука гарного самопочуття і здоров'я для людини. Підлоги та поверхні очистити та дезінфікувати неважко, а от з речами щоденного застосування, які вбирають в себе пил і бруд – набагато складніше.

Найбільшою проблемою стає очищення від пилу і бруду матраців та подушок. Як дезінфікувати спальні місця швидко, ефективно і без особливих витрат – розповіли на порталі Health Info.

У ліжку людина проводить майже половину свого часу і це зона відпочинку, який має дуже велике значення для здоров'я людини. Матраци та подушки якоюсь мірою захищають постільні приналежності – наволочки, простирадла і підковдри. Але заміна білизни не рятує від накопичення пилу та бруду в матрацах і подушках.

Як швидко і легко очистити матрац

Фахівці рекомендують не заправляти постіль відразу після того, як ви прокинулися і стали. Всі мікроорганізми в таких випадках залишаються в ліжку, заблоковані ковдрою і покривалом. Дайте ліжка трохи провітритися, бажано, щоб в цей час на неї падало сонячне світло або надходив свіже повітря з відкритих вікон.

Є й інший спосіб очищення матраців, за допомогою спеціальної суміші. Її потрібно через сито нанести на матрац і залишити на дві години, а після – пройтися по матрацу порохотягом і видалити всі залишки мийного засобу.

Склад:

харчова сода – 2 ст. ложки (20 г)

ефірна олія чебрецю – 2 краплі

ефірна олія чайного дерева, 2 краплі

ефірна олія лаванди – 2 краплі

Всі інгредієнти потрібно змішати. Після процедури очищення матрац буде виглядати як новий, а запах забезпечить повноцінний і комфортний сон.

Як продезінфікувати подушки

Більшість подушок можна прати в пральних машинах. Однак не варто використовувати звичайні засоби для прання. Для дезінфекції та отримання максимального результату варто використовувати звичайний оцет і харчову соду.

Склад:

Харчова сода – 50 г (пів склянки)

Білий оцет – 1 столова ложка (10 мл)

Подушки завантажити в машинку і додати домашню суміш для прання. Прання можна запустити двічі. Сушити подушки рекомендується на сонце, щоб з них повністю пішла зайва волога і мікроорганізми.

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Автор: Анна Шиканова