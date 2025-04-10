Дезертир из Крыма стал российским космонавтом и полетел на МКС: как ему это удалось

На МКС (Международную космическую станцию) прибыл экипаж корабля "Союз МС-27" с российскими космонавтами. Среди них был гражданин Украины Алексей Зубрицкий, который осужден за государственную измену. Он занимает должность бортинженера в составе экипажа МКС 72/73.

Алексей Зубрицкий родился в Запорожье и окончил Харьковский университет Воздушных Сил. До 2014 года он служил пилотом штурмовика в Воздушных Силах ВСУ, базировался в Севастополе, в авиационной части 204.

После аннексии Крыма российскими войсками, Зубрицкий исчез. Впоследствии стало известно, что он присоединился к российским войскам и переехал сначала в Ростовскую, а затем в Краснодарскую области. Еще через какое-то время он подал документы на подготовку космонавтов.

А 8 апреля он вылетел на ракете "Союз" к МКС вместе с командиром экипажа, россиянином Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Джонни Кимом. Ракета была запущена с космодрома Байконур в Казахстане. За три часа они дважды облетели Землю и присоединились к МКС.

Эта российская команда вошла в состав экипажа Экспедиции 72, в который также вошли астронавты NASA Николь Айерс, Энн Макклейн, Дон Петтит, японский астронавт Такуя Ониши и еще трое россиян - Кирилл Песков, Иван Вагнера и Алексей Овчинин.

Миссия экипажа продлится 245 суток. За это время планируется как минимум два выхода в открытый космос и более 40 научных экспериментов.

Во время пребывания на МКС Зубрицкий будет помогать наблюдать за прибытием и отправкой визитных грузов, помогать в обслуживании космической станции и участвует в сотнях экспериментов.

Он также может принять участие в космических прогулках, в том числе в двух, запланированных российскими диспетчерами полетов для наблюдения за экспериментами, а также в запланированных США миссиях по модернизации солнечных батарей станции.

Говорят, что он также работает "специальным корреспондентом" российского пропагандистского издания ТАСС, став шестым российским космонавтом, который сделал это.

Стоит добавить, что 32-летний Алексей Зубрицкий признан дезертиром и в марте 2024 года Винницкий городской суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

Известно, что у Зубрицкого в Украине осталась семья и сейчас в селе Владимирское, откуда он родом, живет его отец.

Известно также, что украинец участвовал в военных операциях в Сирии на стороне России.