Чинних і колишніх столичних посадовців звинуватили у держзраді

Як зазначає видання, з відповідною заявою, копію якої мають журналісти, до голови СБУ Івана Баканова звернувся головний редактор ІА "Спеціальні кореспонденти" Олександр Шатний. Заява датована 14 вересня 2021 року. Відповідна інформація є й у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР).

У заяві Олександра Шатнього на ім'я голови СБУ сказано, що колишній директор КП "Київблагоустрій" Іван Кліпа має паспорт громадянина РФ, він регулярно відвідує Крим і, можливо, є агентом спецслужб Росії.

За інформацією Шатнього, Кліпа приїжджав до анексованого Криму у 2014-2015 рр., а також відвідував півострів та Москву у 2020 році, коли в Україні йшли місцеві вибори. Крім того, Іван Кліпа досі є керівником двох громадських організацій (ГО) в окупованому росіянами Криму.

Євген Грибачов також відвідував Крим та Москву у грудні 2014 року. У Москві він гуляв навколо будівлі ФСБ на Луб'янці та дещо дивно прокоментував пам'ятник жертвам тоталітарного режиму.

Зазначається, що Білоцерковець та Грибачов знайомі з часів життя у Севастополі, де вони обоє були громадськими активістами.

24 вересня 2021 року Шевченківський райсуд Києва своєю ухвалою задовольнив скаргу Шатнього на бездіяльність СБУ та зобов'язав останню внести зазначені вище відомості до ЄРДР та відкрити кримінальне провадження. Слідче управління ГУ СБУ у Києві та Київській області виконало судову ухвалу 21 грудня минулого року, внісши до ЄРДР відомості про досудове кримінальне провадження 22021101110000246.