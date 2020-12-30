Що дійсно захищає від COVID-19 і як не нашкодити: Ляшко розвінчав популярні міфи

Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, розвінчав популярні домисли про способи лікування коронавірусної хвороби антибіотиками чи вітамінами, та висловився про інші методи профілактики.

Також заступник глави МОЗ України розповів в ефірі програми "Деталі дня" пояснив, чому маски в період епідемії COVID-19 потрібно носити всім без винятку.

Антибіотики проти COVID-19

Медик зазначив, що коронавірус є вірусною інфекцією, й антибіотики проти вірусних інфекцій не діють - тільки на бактерії

"Тому коли ми говоримо про лікування антибіотиками коронавірусної хвороби - це виключно за призначенням лікаря, коли приєднується бактеріальна інфекція і є чіткі показання для застосування антибіотиків", - сказав Ляшко

Заступник міністра також наголосив, що антибіотики - не цукерка.

"Їх не можна вживати просто так, тому що формується антибіотикорезистентність", - звернув він увагу.

Часник і цибуля захищають від коронавірусу

Ляшко підтримав такий спосіб захисту від вірусу - як у контексті наявності вітамінів в цих овочах, так і з урахуванням побічного ефекту - специфічного запаху, який допомагає тримати дистанцію від інших людей під час пандемії.

"По-перше, це відноситься до овочів, які ми рекомендуємо вживати - там є корисні вітаміни та мікроелементи. І, по-друге, часник допомагає нам захиститися від інфікування, оскільки, коли людина з'їсть кілька зубчиків часнику, то до неї близько не підходять по дистанції, як мінімум метр - півтора, тому що є неприємний запах. Тому від людини відходять, а це не дозволяє крапелькам зі збудником долетіти до слизових оболонок. Тому виключно такий ефект є у профілактиці, коли ми вживаємо часник", - зазначив головний державний санітарний лікар.

Чи всі санітайзери вбивають COVID-19

Ляшко закликав уважно вивчити склад того або іншого зареєстрованого дезінфекційного засобу, який прописаний на етикетках продукту.

"Найбільш поширеним засобом, який знищує саме коронавірус, є розчин спирту, який 70%-вий, і знищується вірус на поверхні, на руках, і він є безпечним для людини", - розповів він.

Маски потрібні всім або тільки хворим

"Маски сьогодні повинні носити всі незалежно від того,є чи немає симптомів (зараження)", - заявив Ляшко.

Заступник глави МОЗ зазначив, що під час пандемії COVID-19 абсолютно всі громадяни розглядаються як потенційні носії вірусу.

"Навіщо ми носимо маски? Візьміть свічку, запаліть, відсуньте на витягнуту руку, задуйте її без маски, і одягніть маску і спробуйте її задути вже в масці - у вас це не вийде. Це показує відстань, на яку ми можемо поширювати краплі, які ми виділяємо з організму, і які потенційно містять збудник Коли ми в масці, то ми не можемо далі, ніж на витягнуту руку, викашляти або вичхати слиз з потенційним збудником", - пояснив Ляшко.

Відео: Ляшко розвінчав міфи про лікування коронавірусу антибіотиками та часником

Нагадаємо, нещодавно лікар-пульмонолог розвінчала головні міфи про коронавірус та пояснила, чого насправді слід побоюватися.

Раніше повідомлялося, що український лікар зробив важливу заяву про швидке закінчення пандемії COVID-19.