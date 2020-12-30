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Лікар зробив важливу заяву про швидке закінчення пандемії COVID-19

Середа 30 грудня 2020 16:50
Лікар зробив важливу заяву про швидке закінчення пандемії COVID-19
Пандемія коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Епідемія коронавірусу та кількість летальних випадків від хвороби піде на спад з лютого 2021 року, і вже до літа пандемія COVID-19 може завершитися повністю.

Про це заявив головний лікар приватного медичного центру, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський у своєму Facebook.

Медик зазначив, що за період експоненціального зростання (стрімкого поширення) коронавірусної хвороби в березні-квітні 2020-го пішов період рівномірного (лінійного) збільшення кількості летальних випадків від COVID-19 - 4,5 тисячі-5,5 тисячі на добу у світі, і в середині жовтня знову почався період швидкого росту - 1,8 млн смертей.

На думку доктора медичних наук, цей небезпечний період з великою кількістю летальних випадків вже закінчився.

"На тлі новорічних свят обов'язково буде зниження активності глобального епідемічного процесу. Попри всі похмурі прогнози", - наголошує фахівець.

Лікар прогнозує з лютого активізацію до 10-12,5 тисяч летальних випадків на добу від коронавірусу з поступовим зниженням до 7500 до травня.

"Влітку пандемія закінчиться. Не у зв'язку з вакцинацією, до того часу в кращому випадку прищеплять пів мільярда осіб. Тому що 2-3 мільярди людей на Землі вже матимуть природний імунітет", - розповів Волянський.

Також медик додав, що наступна хвиля невеликої інтенсивності почнеться в жовтні наступного року, але кількість летальних випадків "різко зменшиться".

Лікар зробив важливу заяву про швидке закінчення пандемії COVID-19

Показники кількості смертей від коронавірусу у світі (фото з Facebook-сторінки Андрія Волянського)

Раніше ми писали про те, що лікар розповів про спад епідемії в Україні та заявив про виснаження інфікуючої сили коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно в НАН пояснили спад епідемії COVID-19 в Україні.

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