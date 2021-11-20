"Дійсно, здача була": Турчинов висловився про окупацію і звільнення Криму

Він висловив незгоду з тезою про нібито відсутність адекватних результатів розслідування щодо здачі Криму загарбникам.

"Тому що коли ми говоримо про здачу Криму - то так, дійсно, здача була. І здавали ті, хто руйнував оборону нашої країни, хто знищував Збройні Сили, знищував нашу армію", - розповів Турчинов.

Екс-чиновник додав, що винні в здачі Криму також ті, хто підписував харківські угоди, продовживши існування військової бази РФ на території українського Криму.

"Більш того, зняли будь-які обмеження для перекидання російських військ, що кінець кінцем і стало основою для окупації", - зазначив Турчинов.

Крім того, додав він, безумовно здали позиції на початку активної фази 20 лютого 2014 року по захопленню Росією Криму військово-політичне керівництво України на чолі з Віктором Януковичем і керівниками всього силового блоку, включаючи міністра оборони, які втекли до РФ, "фактично відкривши країну для агресії".

"І розслідування відбувалося. Ви знаєте, за зраду звинувачення і навіть термін отримав Янукович. І інші військові керівники", - нагадав політик.

Турчинов також прокоментував питання "педалювання" теми пошуку нових винних у тому, що не втримали Крим, і зазначив: "Навряд чи вони можуть, адже у мене є багато аргументів для цієї влади".

"І коли ми говоримо про звільнення Криму - окупація ж не завершена, Крим не звільнений. Ну, давайте говорити об'єктивно:

На початку 2014 року у нас не було боєздатних Збройних Сил. 70% тих підрозділів, які перебували на півострові, перейшли на бік окупанта. І в той же час кількість військовослужбовців і техніки Російської Федерації, яку вони нагнали, було навіть більше, ніж зараз...

І коли влада така героїчна... Армія на відміну від 2014 року є, вертикаль повністю є, військ там не більше, ніж в 14-му... Будь ласка, продемонструйте варіант, як легко звільняти Крим. Будь ласка, ми вас підтримаємо. Тому це, вибачте, порожня балаканина", - наголосив Турчинов.

У новому випуску ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" 19 листопада гості студії - Яніна Соколова, Олександр Турчинов, Олександр Литвиненко, Давид Арахамія та інші - обговорюють довгоочікуване розслідування Bellingcat. Також експерти розказують, чи є при владі ворожі агенти і як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



Також у студії розповіли, чому так дешево продали завод "Більшовик" у Києві.



А ще у ефірі Вахтанг Кікабідзе розповів про те, як змінилася Україна після Майдану, і чому Путін скоро зрозуміє, що "сюди не треба лізти".



Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав рецепт того, як зробити дороги України безпечними та зменшити смертність внаслідок ДТП.



І дивіться думку українців щодо того, чи стане 1000 гривень від Зеленського стимулом до вакцинації.