Чи дійсно це шкідливо? Лікар розкрила всю правду про вейпи і "електронки"

Чим небезпечні вейпи і "електронки"

Всі ці пристрої містять нікотин - речовину, що негативно впливає на нервову, серцево-судинну, статеву та ендокринну систему. Сприяє виникненню склерозу судин (як наслідок інфаркти, інсульти), впливає на репродуктивну функцію (знижується активність сперматозоїдів).

Аерозоль з цих пристроїв містить пропіленгліколь і гліцерин, при нагріванні перший може перетворитися в пропіленоксид, який є канцерогеном (викликає рак).

Ароматизатори - діацетил і ацетилпропіоніл – токсичні хімічні сполуки. Діацетил надає смак. Небезпека його полягає в заміщенні альвеол легеневої тканини на сполучну тканину.

Акролеїн - з'єднання, яке може утворюватися при нагріванні гліцерину, і спровокувати хронічні захворювання легенів.

Вейпи можуть викликати карієс і проблеми з яснами, тому що пристрій не є стерильним і ще й його можуть користуватися кілька людей, бактерії подорожують і осідають на яснах.

Вибухонебезпечність. Пристрої можуть вибухати через неякісні матеріали.

Кому вейпити строго не можна?