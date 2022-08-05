Чи дійсно це шкідливо? Лікар розкрила всю правду про вейпи і "електронки"

Багато хто думає, що вейпи або одноразові електронні сигарети - це зовсім нешкідливо. Але це зовсім не так.
Про небезпеку цих пристроїв розповіла лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.
Всі ці пристрої містять нікотин - речовину, що негативно впливає на нервову, серцево-судинну, статеву та ендокринну систему. Сприяє виникненню склерозу судин (як наслідок інфаркти, інсульти), впливає на репродуктивну функцію (знижується активність сперматозоїдів).
Аерозоль з цих пристроїв містить пропіленгліколь і гліцерин, при нагріванні перший може перетворитися в пропіленоксид, який є канцерогеном (викликає рак).
Ароматизатори - діацетил і ацетилпропіоніл – токсичні хімічні сполуки. Діацетил надає смак. Небезпека його полягає в заміщенні альвеол легеневої тканини на сполучну тканину.
Акролеїн - з'єднання, яке може утворюватися при нагріванні гліцерину, і спровокувати хронічні захворювання легенів.
Вейпи можуть викликати карієс і проблеми з яснами, тому що пристрій не є стерильним і ще й його можуть користуватися кілька людей, бактерії подорожують і осідають на яснах.
Вибухонебезпечність. Пристрої можуть вибухати через неякісні матеріали.
Нагадаємо, що курити електронні сигарети в Україні тепер заборонено в деяких місцях.
До речі, раніше ми писали, що в Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім.