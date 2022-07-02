В Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім: які штрафи

В Україні з 1 липня 2022 року набрали чинності деякі норми чергового закону щодо боротьби з курінням. Зокрема, вносяться зміни до визначення "тютюнові вироби", яке тепер стосуватиметься і сигарет для нагрівання, які використовуються пристроями (наприклад, GLO та IQOS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону .

Також запроваджується нанесення медичних попереджень на упаковки сигарет для нагрівання, як і до інших для тютюнових виробів.

Відтепер до сигарет для нагрівання застосовуються усі норми заборони законодавства нарівні з традиційними тютюновими виробами, зокрема:

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становила 5,56 млн осіб.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у травні 2022 року у порівнянні з 2020 роком відсоток щоденних курців в Україні збільшився серед чоловіків з 38,0% до 44,4%, серед жінок з 10,8% до 14,9%, а серед усіх опитаних з 23,1% до 28,3%.

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