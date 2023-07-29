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Некоторым украинцам нужно подать новое заявление на субсидию: без нее выплат не будет

Что изменилось в оформлении субсидий в августе (РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Субсидия назначается в случае если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднего дохода за месяц всей семьи. Для большинства украинцев эта помощь сохраняется, но некоторым категориям нужно заново оформить выплаты.

Кого это касается - подробнее читайте в материале Styler.

Список категорий

Вам нужно снова подать заявление на оформление субсидии, если:

  • в составе домохозяйства есть ВПЛ
  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги
  • количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных
  • домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива

Выплата субсидии сохранится до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер пособия в неотапливаемый сезон составляет от 350 до 400 гривен.

Кого могут оставить без субсидии

В то же время, социальную помощь могут забрать, если:

  • площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или площадь дома более 230 квадратных метров
  • у члена семьи есть на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 000 гривен
  • один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму, эквивалентную 50 000 гривен
  • у семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет
  • у семьи есть два или более автомобилей, которым не больше 15 лет
  • у семьи есть хотя бы один взрослый, который не учится и официально не работает и у него нет статуса безработного
  • один из членов семьи работает, но получает ниже минимальной зарплаты
  • один из членов семьи не платит ЕСВ более трех месяцев
  • задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца, но если долг обжаловали в суде, субсидию могут дать
  • член семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен

Как оформить субсидию во время войны

Для того чтобы подать заявление на получение финансовой поддержки, нужно:

  • зайти на сайт электронных услуг ПФУ
  • в правом верхнем углу нажать "Вход"
  • авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль
  • в личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу"
  • нажать "Продолжить"
  • выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"
  • заполнить поля в онлайн-форме
  • добавить сканированную копию договора аренды, если подаете заявление по фактическому месту жительства, а не по зарегистрированному
  • нажать "Сформировать заявление"
  • проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ"

Как оформить субсидию онлайн (скриншот: Styler)

С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения", выбрав опцию "Статус обращения".

Ранее мы говорили, что такое нулевая субсидия и что означает ее назначение.

Читайте также, зачем в Украине будут проводить масштабную проверку получателей субсидий.

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комуналкаСубсидии в Украине