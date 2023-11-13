Некоторым украинцам обещают денежную помощь. Кто, сколько и за что может получить

В Украине существуют меры по поддержанию энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии. Так, дополнительную поддержку от государства обещают украинцам, которые отапливают свое жилье дровами и углем.

При подготовке материала были использованы источники: правительственный портал, постановление Кабинета министров №1173 от 07.11.2023, Министерство социальной политики Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о субсидиях и льготах для украинцев, а также в чем заключается экспериментальный правительственный проект по поддержке домохозяйств, которые отапливают свое жилье дровами и углем.

Субсидии и льготы

По состоянию на 7 ноября текущего года жилищную субсидию в Украине получают около 1,3 млн домохозяйств.

Более 200 тысяч из них уже получили субсидию на твердое печное бытовое топливо.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 1,2 млн семей. При этом льготу на твердое печное бытовое топливо получили более 100 тыс. из них.

Поскольку зимой большое количество украинцев обогревают свое жилье именно дровами или углем, власти решили повысить помощь тем, кому это действительно нужно.

Правительственная инициатива

Недавно Кабинет министров принял решение, что поможет украинцам легче пережить зимний период.

Согласно постановлению правительства №1173 "О реализации на протяжении отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива", объем финансовой поддержки домохозяйств, отапливающих свое жилье дровами и углем, будет существенно увеличен.

Координатором экспериментального проекта выступает Министерство социальной политики.

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Участники проекта

В документе говорится, что участниками экспериментального проекта являются субъекты обращения за административной услугой и получатели дополнительной поддержки населения на приобретение твердого печного бытового топлива:

граждане Украины

иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины

лица, имеющие право на льготы согласно законодательству Украины

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы

человек, проживающий вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающий за ней (при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке)

нетрудоспособные родители

лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, имеющего право на льготы, и проживающего вместе с ним

лица, проживающие в жилых помещениях (домах), не получают коммунальную услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не используют природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления

Нормативы и финансирование

В правительстве отмечают, что проект реализуется совместно с международными партнерами Украины, в частности, УВКБ ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат.

Уточняется, что нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят:

для предоставления льгот на уголь - 1,87 т

для предоставления льгот на дрова - 6,22 т

для предоставления субсидии на уголь - 2,23 т

для предоставления субсидии на дрова - 7,41 т

Решение чиновников учитывает также увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы.

Объемы поддержки

По мнению чиновников, предложенные украинцам жилищно-коммунальные субсидии и льготы на дрова и уголь смогут покрыть большую часть расходов домохозяйств на приобретение этих видов топлива.

Государство стремится помочь украинцам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее общий предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо составлял 6 973 грн на домохозяйство в год.

С учетом нового подхода, совокупный объем финансовой поддержки на одно домохозяйство может достигать 16 234 грн в год.

При этом размер субсидии или дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, и зависит от доходов семьи - чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо, в пределах норматива, оплатит государство и международные партнеры.

Как происходит перерасчет

Повышение выплат обещают всем гражданам, имеющим право на назначение льготы или субсидии на твердое печное топливо (кроме тех, кто уже получил подобные выплаты на средства программ международных гуманитарных агентств - в размерах, не меньших, чем определены этим экспериментальным проектом).

Отмечается, что для перерасчета размера выплат льгот и субсидии на твердое печное бытовое топливо в текущем году не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.

"Если вашей семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого печного топлива, - вам перечислят ее размер автоматически. Но вам необходимо дать согласие Пенсионному фонду на передачу ваших данных международному донору для оплаты вам повышенного размера поддержки, согласно данному решению", - объяснили в Минсоцполитики.

Уточняется, что согласие можно дать:

в ответ на смс-сообщение, поступившее семьям, уже получающим субсидии на твердое печное топливо

через электронный кабинет Пенсионного фонда Украины

обратившись в отделение ПФУ

Как оформить льготу или субсидию

Если льгота или субсидия еще не назначена (но вы нуждаетесь в поддержке государства) - нужно обратиться в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.

Обратиться в Пенсионный фонд Украины можно несколькими способами:

онлайн через веб-портал электронных услуг

онлайн через мобильное приложение ПФУ

онлайн через портал "Дія"

офлайн - обратившись в любой сервисный центр ПФУ (без привязки к месту регистрации)

путем обращения лично к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам ЦНАПов

почтой - вариант удаленной формы обращения

Варианты оформления помощи от государства (инфографика: Минсоцполитики)