Некоторым украинцам с детьми дадут 6700 гривен в месяц: кто получит деньги

Украинцам с детьми до 3 лет увеличили выплаты по программе "муниципальная няня". С 2023 года вместо 2282 грн ежемесячно будут платить 6700 грн.
Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики.
Программой "муниципальная няня" могут воспользоваться те семьи, в которых есть ребенок или родитель с инвалидностью первой или второй группы.
"Постановлением Кабинета Министров от 30.12.2022 № 1474 "Некоторые вопросы социальной защиты детей и семьи" определено, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью, или в случае, если родитель, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы", - сказано в сообщении.
Правительство также приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.
Таким образом, семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен.
Также постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге "муниципальная няня".
В течение января 2023 года родители, опекуны ребенка в возрасте до трех лет, получающие возмещение стоимости услуги "муниципальная няня" должны подтвердить свое право на такое возмещение.
Для этого нужно подать соответствующим структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения документы, предусмотренные Порядком возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30.01.2019 № 68 "Некоторые вопросы предоставления услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня".
Какие документы нужно подать
Заявление подается на сайте Министерства социальной политики.
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