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Некоторым участникам НМТ 2023 аннулируют результаты теста: за что и кого постигнет такая участь

За что могут аннулировать результаты НМТ (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Некоторым участникам Национального мультипредметного теста (НМТ) могут аннулировать результаты экзамена. К такому наказанию приводит одно серьезное нарушение.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в интервью "24 каналу".

По словам Татьяны, сдача НМТ в этом году стало беспрецедентной в контексте недобросовестности абитуриентов.

Дело в том, что 12 июня во время первой смены НМТ в сети появилось видео о том, как постороннее лицо выполняет дома задание теста вместо какого-то участника.

Однако сам участник в этот момент находился в аудитории и якобы писал экзамен.

В УЦОКО отметили, что такое могло стать возможным из-за того, что система ограничения доступа к платформе просто не сработала.

"Наши технические специалисты и специалисты в сфере IT моментально начали искать возможные причины и принимать меры по их преодолению. И это нам удалось. В течение следующих дней таких случаев не было. Этому способствовала как целенаправленная работа инструкторов в ТЭЦ, которые тщательнее отслеживали работу участников, так и технические мероприятия", - сказала директор.

Теперь УЦОКО сделать невозможным доступ посторонних лиц к тестовой платформе НМТ, а участнику, нарушившему правила тестирования, аннулируют его результаты.

"В очередной раз призываем поступающих не пытаться воспользоваться неблагополучными схемами. Вы рискуете своим будущим, забирая у себя шанс на поступление в заведение высшего образования на бакалаврскую или магистерскую программу", - подчеркнула Татьяна.

Где проверить результаты НМТ

Результаты абитуриентов уже разместили в персональных кабинетах участников основной сессии национального мультитеста. Проверять необходимо вкладку "Результаты".

Там также доступна опция формирования информационной карты, которая необходима для поступления в заведения высшего образования Украины.

Узнать свой результат НМТ можно по ссылке.

Напомним, что вступительная кампания в этом году будет преимущественно осуществляться дистанционно через электронные кабинеты абитуриента, регистрация которых начнется 1 июля. Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.

Ранее мы говорили о том, что в тестах НМТ обнаружили ошибку.

А еще писали, можно ли обжаловать результат экзамена, если абитуриент с ним не согласен.

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нмтвступ 2023Вступительная кампания