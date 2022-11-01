Некоторые украинцы могут получить лекарства бесплатно: о чем идет речь
В Украине для пациентов с несахарным диабетом полностью бесплатна диагностика заболевания и процесс лечения. Также не нужно платить за препараты, входящие в программу "Доступные лекарства".
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Что такое несахарный диабет
Несахарный диабет - очень редкое заболевание, характеризующееся пониженным содержанием в крови гормона вазопрессина. В результате в почках наблюдается снижение способности к концентрированию мочи.
Такое заболевание встречается одинаково и у мужчин, и у женщин. Чаще болеют люди молодого возраста - от 18 до 28 лет. У детей такое заболевание тоже встречается, но гораздо реже. Также есть случаи заболевания у новорожденных.
Несахарный диабет может возникать по следующим причинам:
- черепно-мозговая травма, операции области головного мозга;
- злокачественные образования в тканях головного мозга; метастазы;
- инфекционные заболевания, поражающие ткани головного мозга;
- заболевание почек;
- наследственная предрасположенность.
Специалисты говорят, что самый первый советчик по профилактике и диагностике любого заболевания - это семейный врач, терапевт или педиатр. Ввиду состояния здоровья пациента, факторы риска врач выпишет направление на проведение исследований или консультацию к эндокринологу.
Далее эндокринолог ставит диагноз, составляет план лечения и вносит его в электронную систему здравоохранения. Отмечается, что это делает исключительно эндокринолог, который принимает амбулаторно. Он же выписывает пациенту первый электронный рецепт на "Доступные лекарства".
Как бесплатно получить лекарство от несахарного диабета
В программе "Доступные лекарства" есть 5 наименований (международное непатентованное название Десмопрессин) лекарств. Чтобы получить лекарства в этих аптеках, необходимо иметь рецепт, который выписывает врач.
На время военного положения рецепт может быть бумажный. Выписать его может любой врач первичной медицинской помощи.
Ранее мы сообщали, при каких случаях нужно платить в поликлинике.
Также мы писали, какие услуги бесплатны при хирургической операции.