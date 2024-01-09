Некоторые украинцы могут бесплатно получить семена овощей для весенней посевной

Как получить бесплатно семена

"Пострадавшие от войны домохозяйства смогут бесплатно получить семена овощей для весенней посевной. Его будут предоставлять социально уязвимым слоям населения - многодетным семьям, малоимущим и т. п." - говорится в сообщении.

Людям, которые попадают под эти категории, нужно уведомить местные органы самоуправления о том, что они хотят получить семена.

Такой проект уже второй год реализует программа USAID АГРО в рамках Инициативы "Устойчивость сельского хозяйства" (АГРИ-Украина). Дальнейшее распределение и доставку семян обеспечит Всеукраинская ассоциация громад.

До 15 января 2024 года органы местной власти в своих громадах определят ряд домохозяйств, которым нужно предоставить семена. С 16 января по 15 февраля руководители громад подадут заявки на семена через сайт Всеукраинской ассоциации громад.

В течение февраля-марта Всеукраинская ассоциация громад доставит посевной материал в сельские и поселковые советы, ответственные за его распространение среди жителей.

Людям раздадут семена моркови, кабачков, дыни, томатов, перца, капусты, лука, огурцов и сахарной кукурузы. Семян хватит для обеспечения более 100 000 домохозяйств.

Семенные компании, желающие присоединиться к проекту, могут отправить предложения по электронной почте: office@communities.org.ua.

Отметим, что подобная компания была проведена в прошлом году. Тогда бесплатно раздали 530 кг семян моркови и еще 10280 кг семян других культур.

Более 50 000 домохозяйств из 391 громад воспользовались этой инициативой и вырастили более 58 000 тонн овощей для обеспечения своих семей.