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Некоторые украинцы могут бесплатно получить семена овощей для весенней посевной

Кто и как может получить семена (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Жители деоккупированных и прифронтовых громад, а также вынужденные переселенцы, которые имеют приусадебные участки, могут получить бесплатно семена овощей для весенней посевной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как получить бесплатно семена

"Пострадавшие от войны домохозяйства смогут бесплатно получить семена овощей для весенней посевной. Его будут предоставлять социально уязвимым слоям населения - многодетным семьям, малоимущим и т. п." - говорится в сообщении.

Людям, которые попадают под эти категории, нужно уведомить местные органы самоуправления о том, что они хотят получить семена.

Такой проект уже второй год реализует программа USAID АГРО в рамках Инициативы "Устойчивость сельского хозяйства" (АГРИ-Украина). Дальнейшее распределение и доставку семян обеспечит Всеукраинская ассоциация громад.

До 15 января 2024 года органы местной власти в своих громадах определят ряд домохозяйств, которым нужно предоставить семена. С 16 января по 15 февраля руководители громад подадут заявки на семена через сайт Всеукраинской ассоциации громад.

В течение февраля-марта Всеукраинская ассоциация громад доставит посевной материал в сельские и поселковые советы, ответственные за его распространение среди жителей.

Людям раздадут семена моркови, кабачков, дыни, томатов, перца, капусты, лука, огурцов и сахарной кукурузы. Семян хватит для обеспечения более 100 000 домохозяйств.

Семенные компании, желающие присоединиться к проекту, могут отправить предложения по электронной почте: office@communities.org.ua.

Отметим, что подобная компания была проведена в прошлом году. Тогда бесплатно раздали 530 кг семян моркови и еще 10280 кг семян других культур.

Более 50 000 домохозяйств из 391 громад воспользовались этой инициативой и вырастили более 58 000 тонн овощей для обеспечения своих семей.

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