О некоторых из них вы даже не подозревали. Неочевидные продукты, которые на самом деле вредны

Арахис

По словам нутрициолога, арахис на 90% содержит плесневые грибки - микотоксины. Такие соединения в избыточном количестве могут нанести серьезный вред организму человека - почкам, печени и т. д.

Фруктоза и сахарозаменители

На самом деле фруктоза и другие заменители ничем не лучше сахара. Даже человеку, не болеющему диабетом, желательно ограничить продукты с высоким содержанием сахаров. Причина в том, что их избыток изнуряет поджелудочную и разрушает стенки сосудов.

Консервы

Чем длиннее срок хранения такой продукции, тем меньше питательных веществ она будет содержать. Лучше этот способ консервации заменить заморозкой или сушкой.

Промышленно выращенные мясо и рыба

Очень часто мясо содержит гормоны, антибиотики, зерновые комбикорма. Считается, что такие компоненты могут вызывать аллергические реакции и нарушить микрофлору кишечника.

Трансжиры

Гидрогенизированные масла раньше считались полезными. Часто животные жиры заменяли маргарином. Однако на самом деле употребление продуктов, содержащих трансжиры, может являться причиной ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Поэтому колбасы, промышленную выпечку и фаст-фуд стоит выбросить в помойку.

Кофе

Очень распространен миф, что кофе бодрит и насыщает энергией. Однако на самом деле употребление этого напитка в избыточном количестве приводит к истощению организма.

Молочные продукты

Далеко не все люди могут переваривать лактозу и казеин (белок), к тому же промышленная молочка довольно часто содержит эмульгаторы, консерванты, красители и т. п. Это также может негативно отразиться на работе кишечника и разрушении полезных бактерий в организме.

Рафинированные продукты

Имеется в виду промышленно "очищенные". В этом списке растительное масло, сахар, поваренная соль, крупы. Очистка на самом деле убирает как вредные, так и полезные вещества.

Глютеновые злаковые

Пшеница, рожь, перловка, ячмень и все изделия, содержащие глютен. Глютен сам по себе агрессивный воспалительный белок, который может нарушить работу желудка.

Химические добавки

Речь идет о консервантах, эмульгаторах, красителях, улучшителях вкуса. Лучше выбирать продукты, в которых состав продуктов минимален, без "химии".