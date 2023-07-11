О некоторых из них вы даже не подозревали. Неочевидные продукты, которые на самом деле вредны

Все мы слышали, что выпечка, фаст-фуд и газированные напитки лучше не употреблять. Однако еще есть список неполезных продуктов, о вреде которых многие даже не подозревают.
О том, какие продукты на самом деле вредны, рассказала нутрициолог Дария Семеренко в своем Instagram.
По словам нутрициолога, арахис на 90% содержит плесневые грибки - микотоксины. Такие соединения в избыточном количестве могут нанести серьезный вред организму человека - почкам, печени и т. д.
На самом деле фруктоза и другие заменители ничем не лучше сахара. Даже человеку, не болеющему диабетом, желательно ограничить продукты с высоким содержанием сахаров. Причина в том, что их избыток изнуряет поджелудочную и разрушает стенки сосудов.
Чем длиннее срок хранения такой продукции, тем меньше питательных веществ она будет содержать. Лучше этот способ консервации заменить заморозкой или сушкой.
Очень часто мясо содержит гормоны, антибиотики, зерновые комбикорма. Считается, что такие компоненты могут вызывать аллергические реакции и нарушить микрофлору кишечника.
Гидрогенизированные масла раньше считались полезными. Часто животные жиры заменяли маргарином. Однако на самом деле употребление продуктов, содержащих трансжиры, может являться причиной ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Поэтому колбасы, промышленную выпечку и фаст-фуд стоит выбросить в помойку.
Очень распространен миф, что кофе бодрит и насыщает энергией. Однако на самом деле употребление этого напитка в избыточном количестве приводит к истощению организма.
Далеко не все люди могут переваривать лактозу и казеин (белок), к тому же промышленная молочка довольно часто содержит эмульгаторы, консерванты, красители и т. п. Это также может негативно отразиться на работе кишечника и разрушении полезных бактерий в организме.
Имеется в виду промышленно "очищенные". В этом списке растительное масло, сахар, поваренная соль, крупы. Очистка на самом деле убирает как вредные, так и полезные вещества.
Пшеница, рожь, перловка, ячмень и все изделия, содержащие глютен. Глютен сам по себе агрессивный воспалительный белок, который может нарушить работу желудка.
Речь идет о консервантах, эмульгаторах, красителях, улучшителях вкуса. Лучше выбирать продукты, в которых состав продуктов минимален, без "химии".
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