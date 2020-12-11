Дівчинка з відео на Андріївському узвозі розповіла про свій "дрифт": падала 40 разів

Відео з дівчинкою на Андріївському узвозі у Києві та її безуспішні, але наполегливі багаторазові спроби пройти ожеледицею, підкорило українські та світові ЗМІ.

Втім, Марія аж ніяк не вважає себе зіркою інтернету, передає "Сьогодні".

Дівчинка зізналася журналістам, що вчора на Андріївському узвозі їй довелося падати 40 разів.

На щастя, все обійшлося без травм та забоїв, і дівчинка, яка займається гімнастикою і добре знає як потрібно правильно падати, не постраждала. Правда, трохи боліло коліно.

"(Падала) 40 разів! Він був дуже сильний і я не могла йти. Я не знала, що це ожеледиця. За мною брат прийшов, і ми пішли разом", - розповіла Марія Моісеєнко.

Дівчинка розповіла, як в ожеледицю намагалася пройти Андріївським узвозом (фото: скріншот з відео)

Взагалі у школярки чимало братів і сестер - її сім'я взяла багато дітей з притулку.

Також маленька киянка зазначила, що не може спокійно дивитися гучний ролик.

Мама дівчинки зізналася, що вони дивилися відео зі сльозами.

Дівчинка зі знаменитого відео на Андріївському узвозі не вважає себе зіркою інтернету (фото: скріншот з відео)

"Мені не було смішно, слава Богу, що все закінчилося добре. У Марійки дуже спортивний характер, я думаю, про неї будуть тільки смішні та добрі відео", - сказала жінка.

Відео: Дівчинка на Андріївському узвозі намагалася пройти по ожеледиці

Раніше повідомлялося, що киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду.