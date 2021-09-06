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У дитячому садку Одеси вихователь вдарила дитину: адміністрація знайшла виправдання педагогу

Автор: Анна Шиканова

У дитячому садку Одеси вихователь вдарила малюка за те, що він почав співати під час тихої години. Удари педагога припали дитині по голові та обличчю. Хлопчик розповів про інцидент батькам і розгорівся скандал.

Однак адміністрація дошкільного закладу виправдовує дії вихователя і каже, що звільняти її не буде. Про це повідомили в сюжеті "Вікна".

Інцидент стався в приватному дошкільному закладі "Чомучки". Малюк отримав кілька ударів від виховательки за те, що співав під час тихої години. Хлопчик розповів вдома мамі про те, що сталося, а потім повторив свої слова на камеру і зазначив, що це вперше його вдарили. Відео мама розмістила в соціальних мережах.

А ось адміністрація дитячого садка коментує ситуацію неохоче. Завідувачка повідомила, що почали внутрішнє розслідування і розбираються в ситуації. Причин для звільнення або відсторонення вихователя – вони не бачать.

"Ми вирішуємо це все в правовому руслі. Коли будуть які-небудь результати експертизи - повідомимо. У нас немає причин для звільнення вихователя", - повідомили в дитячому садку.

Варто відзначити, що мама п'ятирічного хлопчика поки в поліцію звертатися не стала – вона чекає результатів службового розслідування. Після інциденту потерпілий малюк почувається добре, але в дитячий сад його поки не водять.

Думки дорослих в коментарях розділилися. Одні батьки вказують на те, що не можна бити дитину, в будь-якій ситуації потрібно шукати інше рішення. Інші вважають, що вихователя потрібно звільняти негайно і покарати.

В Одесі вихователь вдарила дитину

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві таксист побив іноземку і попросив очевидців мовчати про це.

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Одесавоспитатель