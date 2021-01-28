В дитячому садку Києва спалахнув скандал через нове меню по повній вартості: "якесь жалюгідне місиво"

У київських дитсадках нині скасували компенсацію з міського бюджету за харчування та батьки зобов'язані платити повну його вартість. У Дарницькому районі столиці спалахнув скандал через меню за такі гроші.

На сторінці групи "Батьки SOS" у Facebook мешканці Дарницького району столиці показали, чим годують дітей у садочку ДНЗ №31.

"На тлі свіжих новин про скасування компенсації з міського бюджету за харчування дітей в садочках - 26 січня 2021 нашим дітям подають ось таку чудову вечерю. На фото - якесь жалюгідне місиво, його хтось назвав "лінивими варениками". Несолодке і без жодного натяку на зміст сиру. У чашці - рідка субстанція непристойного кольору, теж без цукру і молока. Що це? У чиїйсь хворій уяві це виглядає як збалансоване дитяче харчування? І за це ми тепер повинні платити повну вартість?" - сказано в повідомленні на сторінці.

Батьки садка №31 у Києві обурені харчуванням для дітей (фото: facebook.com/groups)

В коментарях до посту батьки почали ділитися своїм досвідом та меню у дитячому садку своїх дітей.

То ліниві вареники??? Цікавий рецепт.

У школах теж згідно з новими нормативами виключать з харчування цукор, у тому числі забороняються соки, чай, компот з цукром.

Аналогічно в Києві на Оболоні. Молочка 8 разів на тиждень.

Цікавить тих, що робити, куди звертатися, щоб цього недорозуміння не було????!!!!!

Редакція Styler також публікує фото меню з дитячого саду на Лісовому масиві.

Меню дитячого саду на Лісовому масиві в Києві (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що згідно з Розпорядженням районних рад в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2021 № 1 "Про встановлення розміру плати для батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах Києва повна вартість харчування в день становитиме: для категорії дітей у віці від 1 до 3 років - 43 грн. 55 коп. Для дітей від 3 до 6 років - 64 грн. 58 коп.

Раніше держава компенсувала частину вартості оплати харчування. З січня 2021 розмір оплати за харчування однієї дитини в день складе повну вартість.

Як ми раніше писали, у Львові 4-річна Христина Малин дає мовні поради в популярній соцмережі Instagram. Кумедні відео з дівчинкою викладає туди її мама.