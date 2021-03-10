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Діти

У дитячому садку Черкас привселюдно принизили дитину і надіслали батькам фото

Автор: Людмила Жукова

У Черкасах в дитячому садку №42 "Перлинка" принизили одну з вихованок і не подарували їй подарунок до 8 березня. Все через те, що її батьки відмовилися здавати гроші в батьківський комітет.

Про це повідомив батько дівчинки і блогер Горний Уарабей на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що не здав гроші на чергові "побори" в саду і його дитину принизили і надіслали батькам фото.

"Совок триває? З яких пір батьківські комітети (комітети, у 2021 році!!) впливають на освітній процес у дитячих садках? Садок № 42 "Перлинка". Не здав гроші на чергові побори від "комітету" в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас же начебто заборонені всякі комітети, збори та все таке, СРСР давно не існує?" - написав блогер.

На фото показано, як дівчинка залишилася без подарунка і сидить одна, інші грають іграшками.

"Це фото - зворотний доказ. Дитина залишилася без подарунка, та демонстративно скинули мені фото з приниженням її гідності. Дякую, це зробить її сильнішою, а вас, "педагоги", залишить без роботи", - написав батько дитини.

В дитячому саду Черкас цинічно принизили дитину (фото: Гірський Уарабей/Facebook)

В коментарях написали, що це просто ганьба. Люди обурилися, що вихователі взяли в цьому участь.

  • Жах... Ганьба таким вихователям!
  • Переведіть краще в інший ДНЗ, хоч цей новий, зате інші з кращим досвідом і послугами.
  • Це просто не вкладається в голові.Це ж треба бути такими нелюдами!!!дитина в чому винна, той хто це фото зробив і підтримав цим комітет має бути покараний!!!
  • Який сором, чесно, як прикро за свою дитину, обурлива ситуація !!!
  • Неприпустима ситуація! Припиняти! Так звані "Батьківські комітети" теж повинні бути покарані.

Як ми писали раніше, у Черкасах вчитель влаштувала жорстку цькування всього класу.

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