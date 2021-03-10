У дитячому садку Черкас привселюдно принизили дитину і надіслали батькам фото

Він зазначив, що не здав гроші на чергові "побори" в саду і його дитину принизили і надіслали батькам фото.

"Совок триває? З яких пір батьківські комітети (комітети, у 2021 році!!) впливають на освітній процес у дитячих садках? Садок № 42 "Перлинка". Не здав гроші на чергові побори від "комітету" в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас же начебто заборонені всякі комітети, збори та все таке, СРСР давно не існує?" - написав блогер.

На фото показано, як дівчинка залишилася без подарунка і сидить одна, інші грають іграшками.

"Це фото - зворотний доказ. Дитина залишилася без подарунка, та демонстративно скинули мені фото з приниженням її гідності. Дякую, це зробить її сильнішою, а вас, "педагоги", залишить без роботи", - написав батько дитини.

В дитячому саду Черкас цинічно принизили дитину (фото: Гірський Уарабей/Facebook)

В коментарях написали, що це просто ганьба. Люди обурилися, що вихователі взяли в цьому участь.