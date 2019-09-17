Дитяча коляска загорілася від феєрверку: деталі події під Харковом (відео)

В Харківській області, під час святкування 150-річчя з дня заснування міста Лозова стався неприємний інцидент – загорілася дитяча коляска, в яку потрапили іскри від феєрверку. Подробиці повідомили на ТРК "Лозова".

Як розповіли очевидці, після запуску феєрверку, іскри від нього раптово полетіли в бік дитячої коляски, і вона спалахнула. Однорічного малюка на той момент, на щастя, в ній не було – за кілька хвилин до інциденту батьки взяли його на руки, щоб заспокоїти.

Коляску батьки гасили власними силами і знайомий, який намагався їм допомогти, отримав опіки рук. Постраждала мама малюка написала заяву в поліцію, а також меру міста Лозова. Вона зазначила, що разом з дитиною і коляскою стояла порівняно далеко від епіцентру салюту і перебувала на безпечній відстані.

Під Харковом іскри феєрверку спалили дитячу коляску

Як з'ясувалося пізніше, від невдалого запуску феєрверку постраждали також і інші місцеві жителі. Під час святкового концерту з феєрверком, осколки піротехніки потрапили деяким людям в голову, а також в очі.

Також у соціальних мережах повідомили, що іскри пошкодили особисті речі і подряпали інші частини тіла, одна постраждала розповіла, що їй засипало попелом очі. Постраждалі звернулися за медичною допомогою.

Святковий салют, який став джерелом проблем, оплатила комерційна фірма з Харкова, яка спеціалізується на піротехнічних шоу. Ціна такого небезпечного задоволення – 120 тисяч гривень.