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У дитсадку під Львовом спалахнув скандал через "руській мір"

STYLERЖиття    05.11.2019 - 14:33
У дитсадку під Львовом спалахнув скандал через "руській мір"
Дитячий садок під Львовом потрапив у скандал (колаж: РБК-Україна)

У дитячому садку Львівської області пропагують цінності країни-окупанта

Дитячий садок у Самбірському районі Львівської області потрапив у скандал через пропаганду російської культури для вихованців закладу. Фотофакт присутності "руського мира" опублікували у Facebook-спільноті ГО "Громада та ініціатива".

Так, в селі Вільшаник територіальна громада урочисто відкрила новий дошкільний заклад "Лісова пісня" для 50-ти дітей. На "розрізуванні червоної стрічки" були присутні чиновники Львівської ОДА, а також місцеві підприємці.

Проте все враження від нового садочка було зіпсовано оформленням навчальної кімнати в саду. На стіні красувались персонажі з російського мультсеріалу "Смішарики".

У дитсадку під Львовом спалахнув скандал через &quot;руській мір&quot;

Дитячий садок під Львовом потрапив у скандал (фото: facebook.com)

"Дуже прикро, що в уяві художників-виконавців підрядних робіт не знайшлося місця для красивих персонажів українських мультфільмів, для прикладу відомого Петра П'яточкіна, Капітошка або запорізьких козаків", - сказано в публікації.

Замість цього щодня діти годинами будуть споглядати творіння аніматорів зі студії "Петербург", створене за підтримки Мінкульту РФ.

В ГО "Громада та ініціатива" нагадали, що у Львівській області діє мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У дитсадку під Львовом спалахнув скандал через &quot;руській мір&quot;

Дитячий садок під Львовом потрапив у скандал (скрін: facebook.com)

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