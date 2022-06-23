RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Діти з України проїхали з Франциском на папамобілі, а понтифіку подарували малюнки (відео)

Фото: Франциск з дітьми з України на папамобілі (vaticannews.va)
Автор: Володимир Костирін

Папа Римський Франциск проїхав з українськими дітьми у своєму папамобілі площею Святого Петра у Ватикані в Італії, і наприкінці аудієнції закликав не забувати про нашу країну, оскільки російське вторгнення триває.

Про це передає Vatican News.

У своєму виступі перед паломниками понтифік зазначив, що часто його супутниками в таких поїздках в панорамному авто стають діти, яких він запрошує піднятися на борт з собою. Цього разу - це діти з України, які через війну стали біженцями.

"Давайте не будемо забувати Україну. Не припиняймо думати про страждання цього мученицького народу", - цитує видання Франциска.

Поїздка Папи Римського з юними українцями 22 червня була знята на відео.

Всього на зустріч з Франциском прибув український клас, сформований в італійській початковій школі, але оскільки місце в папамобілі обмежене - на борт з понтифіком для поїздки між секторами з паломниками піднялися тільки кілька дітей.

Малюнки, які принесли Папі Римському українські діти разом з італійськими друзями, були намальовані на заняттях у літньому таборі.

Франциск зустрівся з дітьми з України, які через війну зараз проживають в Італії (фото: vaticannews.va)

Також мама одного з хлопчиків, який проїхався з Франциском і теж вручив понтифіку свою роботу, поділилася враженнями сина, 11-річного Назара Перогана з Чернівців, пише "Молодий буковинець.

"Назар сьогодні поспілкувався з Папою Римським. Він подарував Франциску свій малюнок і проїхався разом з понтифіком в авто площею Святого Петра", - розповіла Надія Карбунар.

Також пані Надія додала, що дитина була щаслива.

Франциск проїхався з українськими дітьми на папамобілі (фото: vaticannews.va / скріншот з відео)

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що для його візиту в Україну потрібно дочекатися відповідного моменту.

Також ми писали, що у травні у костелі Святого Миколая в Києві з'явилася статуя, яку освятив Франциск.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяБіженціПапа римський