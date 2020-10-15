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Діти

Діти в небезпеці: в Дніпрі аферисти "засвітили" нову схему

Автор: Анна Шиканова

Шахраї спробували дитину втягнути в свою злочинну схему

У Дніпрі розкрили нову схему зловмисників. Для своєї мети вони використовували дітей, яким телефонували та намагалися виманити на вулицю.

Мешканка Дніпра Ганна Щукіна розповіла історію про те, як злочинці намагалися використати її доньку для вчинення злочину. Зловмисник зателефонував її старшій дочці на мобільний, пише OBOZREVATEL.

Злочинець розмовляв з дівчинкою пошепки та представився її батьком. Він почав розповідати, що потрапив у ДТП і потребує допомоги.

"Я твій тато, потрапив в аварію і мені потрібна твоя допомога", - сказав чоловік пошепки дитині.

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Дівчинка скинула дзвінок. Однак злочинець знову їй подзвонив, почав просити про допомогу і просив її відкрити двері, вийти на вулицю і не повідомляти матері про те, що відбувається.

Дівчинка розповіла, що під час дзвінка навпроти будинку вона побачила старий білий мікроавтобус. З'ясувалося, що нікому з сусідів цей автомобіль не належав. Дорослі негайно звернулися в поліцію.

"Батьки, будьте уважні! Поговоріть зі своїми дітьми, щоб вони у жодному разі нікому не відчиняли дверей і не реагували на подібні дзвінки. Адже дитина могла і розгубитися", - закликала Щукіна жителів Дніпра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аферистки зняли з українки "вроки" майже за мільйон.

А також розповідали про те, що аферисти вкрали у батька загиблого на Донбасі героя грошову допомогу.

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