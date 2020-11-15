Діти ліплять сніговиків: фото і відео снігопаду в Україні

У суботу, 14 листопада, в Шостці Сумській області пройшов снігопад. У місті значно похолодало, тому сніг йде і в неділю, 15 листопада. Жителі Харкова також відчули на собі похолодання і перший сніг.

Для Шостки це також перший сніг, але він не тане, оскільки опади досить рясні. Діти вийшли на вулицю та почали ліпити перших сніговиків в цьому сезоні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Снігопад (фото: tsn.ua)

Снігопад в Шостці (відео: tsn.ua)

Сьогодні Харків також накрив снігопад і застав місцеву владу зненацька, тому що в місті ще не відключили фонтани.

Снігопад в Харкові (відео: YouTube)

Нагадаємо, ще 1 листопада в кількох областях Західної України випав сніг. Користувачі соцмереж поділилися фотографіями і відео першого снігу в Карпатах і снігового покриву в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

Варто зазначити, що за прогнозом синоптиків, в Україну йдуть справжні морози. В ніч з 17 на 18 листопада буде до -6 градусів у східних областях. При цьому протягом дня у більшості регіонах України буде зберігатися "плюсова" температура. Місцями навіть до +11 градусів.

Морози в темний час доби також очікуються у центральних, північних та південних областях - до -3 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де вночі градусники покажуть +2... +4 градуси.