За дітей на вулицях будуть штрафувати: у поліції дали відповідь

Чи будуть штрафувати за дітей на вулиці (колаж: РБК-Україна)

У поліції розповіли, чи будуть штрафувати за прогулянку з дітьми на вулицях

Карантин в Україні спровокував викид інформації, яка чи не щодня викликає масу суперечок. Так, 17 березня, всі соцмережі, групи в Viber облетіла інформація, що з 18 березня за дітей на вулицях будуть штрафувати і навіть карати кримінально. В Національній поліції дали однозначну відповідь, чи це так.

Варто зауважити, що інформація про покарання батьків за прогулянки з дітьми виглядала досить підозрілою. У різних джерелах називалися статті 166 і 184 без зазначення нормативного акта. А співмірність штрафу (1700-5100 грн) і позбавлення волі від 2 до 5 років виглядало не дуже переконливо.

В поліції однозначно відповіли, що це фейк, і попросили використовувати лише офіційні новини від органів влади.

Чи будуть штрафувати за дітей на вулиці (фото: facebook.com/UA.National.Police)

"Фейки, чутки і відверта брехня має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів з вертольотів над спальними районами великих міст і закінчуючи забороною прогулянок з дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності", - написали в Facebook поліції.

Правоохоронці також попросили звертатися до них за такими контактами: callcenter@cyberpolicegov.ua і +38 (044) 290-01-10, якщо хтось володіє інформацією про розповсюджувачів подібних фейків.

Нагадаємо, днем раніше, в соцмережах з'явилися тривожні попередження, що вночі Київ та околиці будуть кропити з вертольота для попередження розповсюдження коронавіруса. Людей попросили не відчиняти вікна в нічний час.

Відзначимо, що, незважаючи на рекомендації дотримуватися дистанції і заборону їздити в транспорті більше 10 осіб одночасно і тільки в медичних масках, великі українські міста вранці, 18 березня, занурилися в транспортний колапс.